Znamy 11 finalistów Globe Soccer Awards. Co z Lewandowskim?

Robert Lewandowski bardzo szybko zaaklimatyzował się w FC Barcelonie i strzelał gole jak na zawołanie. Po mistrzostwach świata w Katarze zaliczył jednak spadek formy. I choć Polak nadal zdobywa bramki, to nie błyszczy już na boisku. Dodatkowo marnuje wiele dogodnych okazji, w związku z czym media zaczęły nawet dywagować o możliwym transferze. Mimo wszystko 35-latka docenili eksperci. Nominowali go do nagrody Piłkarza Roku na gali Globe Soccer Awards. We wtorek wyłoniono 11 finalistów.

Robert Lewandowski poza najlepszą "11" Globe Soccer Awards. Spore zaskoczenie

Na liście znajdują się m.in. Lionel Messi czy Cristiano Ronaldo. Choć nie występują już w Europie, to nadal są kluczowymi zawodnikami na arenie międzynarodowej. W gronie nominowanych znaleźli się też Erling Haaland czy Jude Bellingham.

Najważniejszą informacją dla polskich kibiców jest jednak fakt, że na finałowej liście zabrakło... Roberta Lewandowskiego. Polak odpadł z dalszej rywalizacji, podobnie jak 19 innych zawodników. Tym samym nie będzie miał okazji do wywalczenia drugiej tego typu nagrody w karierze. Jak dotąd, triumfował w 2020 roku. Wówczas zdominował rozgrywki piłkarskie w Europie i wygrał wszelkie możliwe trofea z Bayernem Monachium.

W 2021 roku też był nominowany, ale statuetka powędrowała do Kyliana Mbappe. Podczas tamtej gali Lewandowski mógł jednak liczyć na nagrodę pocieszenia w postaci tytułu piłkarza roku przyznawanego przez internautów na TikToku. Dodatkowo otrzymał statuetkę im. Diego Maradony za największą liczbę zdobytych goli.

Z kolei przed rokiem triumfował Karim Benzema. Francuz ma szansę obronić tytuł, ponieważ znalazł się w finałowej "jedenastce". Jak dotąd najwięcej głosów uzyskał Ronaldo, bo aż 41,7 procent. Drugie miejsce zajmuje Haaland (15,8 proc.), a prowizoryczne podium uzupełnia Messi (11,2 proc.).

Finaliści nagrody Piłkarza Roku 2023:

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Leo Messi (Inter Miami), Karim Benzema (Al-Ittihad), Erling Braut Haaland (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madryt), Jude Bellingham (Real Madryt), Kevin de Bruyne (Manchester City), Kylian Mbappe (PSG), Bernardo Silva (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool), Victor Osimhen (SSC Napoli).

Lewandowski był także nominowany w kategorii Ulubionego Zawodnika Kibiców. Jednak i tutaj Polak wypadł z grona faworytów. W walce o nagrodę pozostają Bellingham, Messi, Neymar, Ronaldo i Salah. Zwycięzców poznamy już 19 stycznia.

Te wyniki tylko udowadniają, że rok 2023 nie był najlepszy w wykonaniu polskiego napastnika. Mimo wszystko będzie miał jeszcze kilka okazji w grudniu, by polepszyć statystyki i zdobyć kolejne bramki. Pierwszą z nich może otrzymać już w najbliższą środę, kiedy to Barcelona zmierzy się z Royalem Antwerp w Lidze Mistrzów. Choć pierwotnie Lewandowski był poza składem na ten mecz, to Xavi wprowadził kilka korekt.