FIFA reaguje na skandaliczny atak na sędziego. Jaśniej się nie da

W poniedziałkowy wieczór Ankaragucu podejmował na własnym stadionie Rizespor. W meczu nie brakowało emocji i kontrowersji. Dość powiedzieć, że sędzia pokazał dwie czerwone kartki. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1:1, a decydujący gol padł w 97. minucie. Wówczas piłkę w siatce umieścił Adolfo Gaich. Taki wynik rozsierdził prezydenta Ankaragucu Faruka Koca, który był niezadowolony z pracy głównego arbitra i postanowił sam wymierzyć sprawiedliwość. Teraz zarówno on, jak i klub może czekać surowa kara.

FIFA zabrała głos ws. ataku na sędziego. Gianni Infantino wzywa do zmian

Tuż po ostatnim gwizdku Koca wkroczył na murawę i wyprowadził potężny prawy sierpowy w twarz sędziego Halila Umuta Melera. Gdy ten padł na murawę, dopadł do niego ochroniarz agresora i kilkakrotnie go kopnął. Niewykluczone, że po takim incydencie klub Rafała Gikiewicza zostanie nawet wyrzucony z tureckiej Super Lig.

Teraz na tę sytuację zareagowała FIFA. Gianni Infantino wydał specjalne oświadczenie, w którym krytycznie odniósł się do zajść na murawie i wezwał do zmian. "Bez arbitrów nie byłoby piłki nożnej. Sędziowie, piłkarze, fani, a także personel muszą czuć się bezpieczni, by mieć możliwość czerpania przyjemności z gry, dlatego też wzywam w tym miejscu odpowiednie władze, aby wdrożyły i przestrzegały tych zasad na wszystkich poziomach" - napisał na InstaStory.

"W futbolu nie ma miejsca na przemoc zarówno na boisku, jak i poza nim. Incydent, który miał miejsce po ostatnim gwizdku spotkania MKE Ankaragucu i Caykur Rizespor jest absolutnie niedopuszczalny, i nie ma prawa istnieć w naszym sporcie ani społeczeństwie" - dodał.

Prezydent Turcji reaguje na zamieszki. Federacja idzie o krok dalej. Zawiesza rozgrywki

Poniedziałkowy incydent nie uszedł też uwadze prezydenta Turcji - Recepa Tayyipa Erdogana. "Potępiam atak na sędziego Halila Umuta Melera po rozegranym dziś wieczorem meczu MKE Ankaragucu - Caykur Rizespor i życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia. Sport to pokój i braterstwo. Sportu nie da się pogodzić z przemocą. Nigdy na to nie pozwolimy, aby w tureckim sporcie miała miejsce przemoc" - pisał w mediach społecznościowych.

Na zamieszki zareagowała też tamtejsza federacja, która zawiesiła rozgrywki. Niedługo konsekwencje powinny zostać wyciągnięte również wobec samego inicjatora kontrowersji, a więc Kocy. Ten miał trafić do szpitala z podejrzeniem zawału serca, ale we wtorek media poinformowały o jego zatrzymaniu przez policję. - Pociemniało mi w głowie. Nie pamiętam, co zrobiłem - miał tłumaczyć się prezydent klubu.