Ależ informacja. Wyjątkowe zaproszenie z Barcelony. Dołączy do Lewandowskiego

Polska kolonia w FC Barcelonie niebawem może się powiększyć. Na testy do żeńskiej drużyny została zaproszona utalentowana młodzieżowa reprezentantka Polski Weronika Araśniewicz. Jeśli je przejdzie, może dołączyć do Emilii Szymczak, która od kilku miesięcy występuje w katalońskiej drużynie i zostać kolejną klubową koleżanką Roberta Lewandowskiego. To wielkie wyróżnienie dla zawodniczki, która jeszcze niedawno błyszczała w Centralnej Lidze Juniorek.

