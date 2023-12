Piłkarz ruszył do Pirlo i się zaczęło. Totalne zaskoczenie. Hit [WIDEO]

Miniony sezon był dla Sampdorii trudny. Włoski klub zajął ostatnie miejsce w Serie A i spadł na jej zaplecze. Początek obecnych rozgrywek także nie był udany, ale drużyna powoli wraca na prostą. W ostatnich pięciu spotkaniach triumfowała aż czterokrotnie - w sobotę wygrała 2:0 z Lecco. Jednak więcej niż o wyniku starcia, mówi się o zabawnej sytuacji, do której doszło po jednej z bramek. Wówczas jej strzelec nie utrzymał nerwów na wodzy i dość niespodziewanie rozładował emocje na byłym wybitnym pomocniku reprezentacji Włoch, a obecnie trenerze Sampdorii Andrei Pirlo.

Andrea Pirlo padł "ofiarą" własnego piłkarza. Nietypowa celebracja bramki

Sampdoria znakomicie rozpoczęła to spotkanie. Już w 39. minucie na listę strzelców wpisał się Sebastiano Esposito, który potem miał kolejne szanse na podwyższenie prowadzenia. W końcu dopiął swego w 71. minucie - sprytnie minął obrońcę, a następnie uderzył z 16-metrów w okolice długiego słupka.

To trafienie wywołało u niego wielkie emocje i skłoniło do dość niecodziennej celebracji. W pewnym momencie Esposito podbiegł do Pirlo i zaczął go... szarpać. Trener nie spodziewał się takiej cieszynki piłkarza, o czym świadczy jego reakcja. Widząc biegnącego w jego kierunku zawodnika, rozłożył ręce, chcąc go przytulić, ale ostatecznie został przez niego sponiewierany.

Oczywiście sytuacja miała charakter humorystyczny - na koniec obaj panowie się uściskali. Incydent został uchwycony na kamerach i szybko trafił do mediów społecznościowych, gdzie bije rekordy popularności. W ciągu trzech dni uzbierał niemal 9 mln wyświetleń.

Sampdoria powoli wychodzi na prostą

Dla Esposito były to bramki numer dwa i trzy w tym sezonie Serie B. Po 16 kolejkach Sampdoria zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punktów, na które składają się sześć zwycięstw, trzy remisy i aż siedem porażek. Mimo wszystko w ostatnich tygodniach zespół Pirlo zanotował zwyżkę formy, co może napawać optymizmem przed drugą częścią sezonu.

Andrea Pirlo, były wybitny pomocnik i mistrz świata z 2006 roku, zasiadł na ławce trenerskiej Sampdorii w czerwcu 2023 roku. Poprowadził ekipę już w 18 starciach, ale jego średnia na mecz nie jest imponująca - wynosi zaledwie 1,33 pkt. Ale to i tak lepszy wynik od tego, jaki osiągnął szkoląc tureckie Karagumruk (1,29 pkt). Wcześniej Pirlo miał okazję prowadzić także drużynę Juventusu do lat 23, a w sierpniu 2020 roku przejął pierwszy zespół turyńczyków. Zdobył z nim Puchar i Superpuchar Włoch, ale po słabych wynikach w lidze zwolniono go po zaledwie 52 meczach w maju 2021 roku.