Cała liga zawieszona! Wrze po brutalnym ataku na sędziego. Szokujące kulisy

Nie milkną echa poniedziałkowych wydarzeń w lidze tureckiej, kiedy to prezydent jednego z klubów Faruk Koca zaatakował po meczu sędziego. Działacz wydał oświadczenie w tej sprawie, a jak donoszą tureckie media, został już zatrzymany przez policje. Do sprawy odniosła się także turecka federacja piłkarska, która zdecydowała, co dalej z rozgrywkami. O decyzji poinformowano w specjalnym komunikacie.

3 https://twitter.com/buraktut_/status/1734290637963383190 Otwórz galerię Na Gazeta.pl