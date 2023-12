Polak wyrasta na gwiazdę nowego zespołu. Co za strzał, co za gol! [WIDEO]

Maciej Gajos ma dość nietypową karierę. Jeszcze w 2012 roku strzelał gole dla drugoligowego Rakowa, który wtedy prowadził Jerzy Brzęczek, by w 2015 roku, już jako pomocnik Jagiellonii Białystok Michała Probierza, otrzymać powołanie do kadry.

Kadra najpierw grała w eliminacjach do ME z Gruzją, później towarzysko zmierzyła się ze Szwajcarią. Pomocnik nie zagrał jednak ani minuty, ale przynajmniej zobaczył, jak wygląda zgrupowanie reprezentacji. Do dziś Gajos nie ma żadnego meczu w kadrze, przynajmniej zwiedził trochę świata, bo w 2023 r. - już po przygodach z Lechem Poznań i Lechią Gdańsk - przeprowadził się do Indonezji.

Podpisał kontrakt z klubem Persija Jakarta i błyskawicznie się tam zaaklimatyzował. W tym sezonie rozegrał już 19 spotkań, strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst. W ostatniej kolejce Persija Jakarta zremisowała 1:1 z Persebayą, a 32-letni Polak strzelił pięknego gola. Huknął z 16. metra pod poprzeczkę.

Persija Jakarta zajmuje 8. miejsce w lidze, a Gajos wyrasta na jednego z czołowych pomocników. Jego kontrakt wygasa w 2025 roku.

Do Indonezji zawitała duża gwiazda

Bujny irokez, masa tatuaży, jeszcze więcej kontrowersji i sporo pięknych goli na koncie - tak najtrafniej można opisać Radję "Ninję" Nainggolana, który uchodził za jednego z największych imprezowiczów wśród piłkarzy. Belg o indonezyjskich korzeniach znalazł właśnie nowy klub. 35-latek wybrał egzotyczny kierunek na sportową emeryturę. Jego nowym klubem zostało Bhayangkara Presisi Indonesia FC.