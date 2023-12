Sceny po kompromitacji Legii. Wymowna reakcja kibiców [WIDEO]

Ostatnie spotkania w wykonaniu Legii były bardzo słabe. Najpierw remis w ligowym starciu z Wartą Poznań (2:2), następnie porażka w LKE z Aston Villą (1:2), a w środę wpadka w spotkaniu PP z Koroną Kielce. Piłkarze Kosty Runjaicia nie dość, że polegli, to stracili bramkę w 120. minucie, co jeszcze bardziej mogło zdenerwować fanatyków. Ci, po kolejnej kompromitującej wpadce, postanowili zabrać głos.

Kibice Legii nie wytrzymali po kolejnej wpadki. Te słowa uderzyły w piłkarzy

Legia przystępowała do niedzielnego spotkania z ŁKS Łódź w roli ogromnego faworyta. Nic dziwnego, ponieważ łódzki zespół zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Spotkanie nie potoczyło się jednak po myśli wicemistrzów Polski. W 45. minucie do siatki trafił skrzydłowy ŁKS Jędrzej Zając, i choć niedługo po przerwie wyrównał Paweł Wszołek, to nie udało się strzelić drugiego gola.

Tuż po zakończeniu starcia piłkarze Legii udali się pod sektor swoich kibiców, aby podziękować im za przyjazd na stadion. Fani nie zamierzali jednak dziękować za grę. Mało tego rzucili w ich stronę wymowne słowa, komentując postawę w ostatnich meczach. "Po co wy gracie, jak wy ambicji nie macie" - krzyczeli.

Podczas pomeczowej konferencji prasowej wściekłości nie krył również szkoleniowiec Kosta Runjaić. - W pierwszej połowie graliśmy gówniany mecz, straciliśmy łatwą bramkę. Część zawodników była zupełnie niewidoczna, nie grała na poziomie Legii. Byłem bardzo rozczarowany postawą piłkarzy - podsumował.

Po wtorkowym remisie z ŁKS Legia zajmuje piąte miejsce w tabeli ekstraklasy z dorobkiem 29 punktów. Liderem jest Śląsk Wrocław (38 pkt), który wyprzedza Jagiellonię (37 pkt) oraz Lecha Poznań (32 pkt). Najbliższe ligowe starcie piłkarzy Runjaicia zostanie rozegrane w niedzielę 17 grudnia, kiedy zmierzy się na własnym stadionie z Cracovią. Trzy dni wcześniej zmierzą się w LKE z AZ Alkmaar.