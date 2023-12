Reprezentant Polski się nie zatrzymuje. Kolejny gol w lidze [WIDEO]

Adam Buksa wszedł z drzwiami i futryną do tureckiej ligi. 13-krotny reprezentant Polski na wypożyczeniu w Antalyasporu radzi sobie doskonale, a w ostatnim meczu udowodnił, że jest w kapitalnej formie strzeleckiej. W sobotę 9 grudnia 27-latek znalazł się we wyjściowej jedenastce na domowy mecz 15. kolejki przeciwko Karagumruk, a zaledwie po kilkunastu minutach spędzonych ba boisku cieszył się z gola.

Buksa znów strzela w Turcji. Gol na wagę zwycięstwa

Pierwszy gol w spotkaniu padł już w 7. minucie. Wówczas piłkę do siatki po podaniu Omera Topraka skierował Veysel Sari. Co ciekawe, to goście dłużej utrzymywali się przy piłce i kreowali sytuacje, jednak nie potrafili pokonać bramkarza Antalyasporu. Sześć minut później gospodarze podwyższyli wynik na 2:0.

Ramzi Safuri popisał się świetnym prostopadłym podaniem do Adama Buksy. Polak umiejętnie przyjął piłkę w otoczeniu dwóch obrońców Karagumruk, po czym bardzo lekkim, ale precyzyjnym strzałem po ziemi wpakował piłkę do bramki. Futbolówka zmierzała do niej naprawdę wolno, jednak golkiper nie miał szans na obronę.

Goście za wszelką cenę próbowali zdobyć bramkę kontaktową. Ta sztuka udała się w 42. minucie, kiedy gola strzelił 24-letni Guven Yalcin. Kolejną fatalną informacją dla zespołu Buksy było to, że zaraz przed końcem pierwszej połowy z boiska wyleciał Erdal Rakip, który po brutalnym faulu otrzymał od sędziego czerwoną kartkę. Wydawało się, że Karagumruk lada moment wypunktuje grających w dziesiątkę rywali, jednak tak się nie stało. W drugiej części gry nie padła żadna bramka, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem Antalyasporu 2:1.

Sobotnia wygrana sprawiła, że klub Polaka obecnie z 23. punktami zajmuje siódme miejsce w tabeli Super Lig. W poprzednim ligowym meczu Adam Buksa zdobył nie jedną, a dwie bramki. Mimo to Antalyaspor zremisował z Hataysporem 3:3. Świetna forma strzelecka 27-latka ma odzwierciedlenie w tabeli strzelców, gdzie piłkarz obecnie plasuje się na piątym miejscu z ośmioma golami na koncie, które zdobył w 13 starciach.