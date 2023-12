Horror w najwyższej lidze. Autokar z piłkarzami ostrzelany, wielu rannych

Do wstrząsających wydarzeń doszło w Nigerii. Tamtejsze Sunshine Stars wracało z meczu przeciwko Shooting Stars, gdy ich autokar został ostrzelany. Na szczęście nikt nie zginął, ale kilka osób odniosło poważne rany. Nie była to pierwsza tego typu sytuacja w tym kraju i działacze piłkarscy nie kryją oburzenia. Ponadto nawołują do wzmocnienia ochrony na drogach.

