Szalony pomysł Saudyjczyków na mundial. Aż trudno to sobie wyobrazić

W ostatnich miesiącach FIFA dokonała kilku wątpliwych decyzji. Ogłoszono, że mistrzostwa świata w 2030 roku zostaną zorganizowane aż przez sześć państw z trzech kontynentów, czym ograniczono potencjalnych organizatorów kolejnej edycji jedynie do krajów Azji i Oceanii. 31 października - w ostatni dzień zgłoszeń kandydatur - Australia ogłosiła, że nie zamierza ubiegać się o mistrzostwa świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Maciej Kot przed zawodami Pucharu Świata w Klingenthal: Mam miłe wspomnienia z tą skocznią

Arabia Saudyjska zorganizuje mistrzostwa świata. Kiedy się odbędą?

Tym samym jedynym państwem, które pozostało w grze, jest Arabia Saudyjska. Teoretycznie turniej wcale nie musi odbyć się w tym kraju - w końcu pozostało dużo czasu, część środowiska piłkarskiego już protestuje, a głosowanie nad tą kandydaturą odbędzie się dopiero na przyszłorocznym kongresie - ale można się spodziewać, że Saudyjczycy zrobią wszystko, żeby mundial w 2034 odbył się właśnie u nich. Podobnie jak w Katarze problemem będzie termin - wydaje się, że latem będzie zbyt ciepło i turniej znów powinien być organizowany zimą.

Temperatury w Arabii Saudyjskiej w okresie czerwiec-lipiec potrafią dochodzić nawet do 50 stopni Celsjusza. Lipiec to najcieplejszy miesiąc w Rijadzie, stolicy kraju. Dla przykładu liga saudyjska w obecnym sezonie rozpoczęła się 11 sierpnia, a skończy się 27 maja. Saudyjczycy po prostu unikają gry w czerwcu i lipcu. Wygląda jednak na to, że na mistrzostwa świata chcą zrobić wyjątek. Już prezes Saudyjskiej Federacji Piłki Nożnej stwierdził, że możliwa jest organizacja mistrzostw w letnim terminie. Teraz wtóruje mu minister sportu Abd al-Aziz ibn Turki al-Fajsal Al Su’ud.

- Dlaczego nie sprawdzić, jakie są możliwości, żeby zrobić to latem? Niezależnie od tego, czy będzie to lato, czy zima, to nie ma to dla nas znaczenia tak długo, jak uda nam się zapewnić odpowiednią atmosferę do zorganizowania takiego turnieju - powiedział w rozmowie z BBC.

Zaprzeczył również, żeby FIFA swoimi decyzjami pomogła Arabii w uzyskaniu niemalże gwarancji zorganizowania mistrzostw świata w 2034 roku. Zaznaczył, że kandydatura jego kraju ma poparcie aż 125 państw - to większość z 211 federacji należących do tej organizacji.