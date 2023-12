Wszystko jasne! Znamy pary 1/4 finału Pucharu Polski. Nie brakuje hitów

Ostatnie dni to był czas rozstrzygnięć 1/8 finału PP. Rozpoczęło się we wtorek w Szczecinie, gdzie Pogoń pokonała po dogrywce Górnik Zabrze 2:1. Niedługo później awans w Białymstoku wywalczyła również Jagiellonia, eliminując z rozgrywek Wartę Poznań (2:0). Następnego dnia promocję do kolejnego etapu zapewniły sobie za to Widzew Łódź, Raków Częstochowa oraz... Korona Kielce, która sensacyjnie zwyciężyła z obrońcą tytułu Legią Warszawa po golu w 120. minucie. Jako ostatnie awans wywalczyły: Piast Gliwice, który wyeliminował III-ligową Carinę Gubin (5:2), Wisła Kraków oraz Lech Poznań.

Tak wyglądają ćwierćfinałowe pary Pucharu Polski. Ciężkie zadanie Piasta Gliwice

Tym samym w najlepszej "ósemce" zobaczymy już tylko jedną drużynę z I ligi, natomiast w grupie ćwierćfinalistów znalazło się aż siedem zespołów z ekstraklasy. Po odpadnięciu Legii faworytami do zdobycia tytułu są teraz ubiegłoroczny finalista Raków Częstochowa oraz Lech Poznań, który po raz ostatni świętował triumf w 2009 roku.

Losowanie rozpoczęło się punktualnie o 12:00 i już po kilkunastu minutach znaliśmy wszystkie ćwierćfinałowe pary PP. Najciekawiej będzie oczywiście w Gliwicach, gdzie Piast podejmie na własnym stadionie Raków Częstochowa. Ponadto Lech Poznań zagra z Pogonią Szczecin, Jagiellonia Białystok zmierzy się z Koroną Kielce, natomiast przedstawiciel I ligi Wisła Kraków będzie rywalizować z Widzewem Łódź.

Wszystkie ćwierćfinałowe pary Pucharu Polski:

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

Piast Gliwice - Raków Częstochowa

Wisła Kraków - Widzew Łódź

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Spotkania 1/4 finału PP zostaną rozegrane w dniach 27-29 lutego, natomiast finał odbędzie się 2 maja 2024 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzca trofeum zgarnie nie tylko pięć milionów złotych, ale również prawo gry w el. Ligi Europy.