Poważny zagraniczny kandydat na trenera Wisły Kraków. Szeroko znane nazwisko

Mariusz Jop stał się tymczasowym trenerem Wisły Kraków, ale w 2024 r. ma się pojawić pełnoprawny następca Radosława Sobolewskiego na stanowisku. Lista kandydatów na nowego trenera "Białej Gwiazdy" się powiększa. Dochodzą nazwiska z zagranicy i to z dużym doświadczeniem. Najprawdopodobniej jest to kandydat zasugerowany przez dyrektora sportowego Wisły, Kiko Ramireza. Celem awans do PKO Ekstraklasy za wszelką cenę.

