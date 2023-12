Fantastyczna seria. Szymański znów bohaterem drużyny [WIDEO]

Sebastian Szymański szturmem wbił się do Fenerbahce oraz rozgrywek tureckiej Superligi. Reprezentant Polski strzela bramki, asystuje, grając z takimi piłkarzami jak Dusan Tadić czy Edin Dżeko. W ostatnim czasie bardziej asystował w lidze, niż strzelał, gdyż ostatnią bramkę zdobył 22 października w wygranym 4:2 meczu z Hataysporem.

Sebastian Szymański odnalazł się w polu karnym niczym rasowy napastnik

Ta passa bez gola przeszła już jednak do historii. Wszystko za sprawą dzisiejszego meczu, w którym Fenerbahce podjęło na swoim stadionie Sivasspor. Już w 17. minucie wynik spotkania otworzył Sebastian Szymański po asyście Dusana Tadicia. Serb posłał płaskie podanie w pole karne, a tam nosem strzeleckim popisał się polski pomocnik, umieszczając piłkę w bramce rywali. Był to jego siódmy gol w tym sezonie ligowym.

Do przerwy Fenerbahce prowadzi 2:0 i wszystko wskazuje na to, że będzie mogło dopisać trzy punkty w tabeli Superligi po tym spotkaniu. Jeśli tak się stanie, to zespół Sebastiana Szymańskiego wróci na pierwsze miejsce w tabeli, mając 37 punktów na koncie. Tyle samo ma Galatasaray, ale Fenerbahce ma aktualnie lepszy bilans bramkowy 35:9 niż sąsiedzi zza miedzy 28:8.

Co zaś się tyczy dorobku Szymańskiego w tym sezonie, to jest on fantastyczne. Aktualnie pomocnik ma na koncie 25 występów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił już dziesięć bramek oraz zanotował dziewięć asyst.