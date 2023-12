Wstyd i skandal na całą Europę. Znów głośno o kibicach Legii

46 osób zatrzymanych przez brytyjską policję, czterech rannych funkcjonariuszy, dwa poszkodowane konie i dwa policyjne psy - to bilans burd spod stadionu Aston Villi. Legia publikuje oświadczenie, a UEFA ma wskazać winnych. Wydarzenia w Birmingham podsumujemy w Sport.pl LIVE z ekspertem ds. bezpieczeństwa Marcinem Samselem i dziennikarzem TVP Sport Piotrem Kamienickim. W drugiej części programu - wraz z Michałem Banasiakiem z Instytutu Nowej Europy - zajrzymy do Kataru, by sprawdzić, co działo się w kraju, od którego świat odwrócił wzrok zaraz po zakończeniu mundialu.

AP