Co za seria Polaka! Robi furorę po transferze [WIDEO]

Konrad Michalak kapitalnie sprawdza się w nowym klubie. Od czasu transferu do saudyjskiego Ohod Club wyrasta na lidera swojej ekipy. Potwierdził to w ostatniej kolejce, kiedy to trafił do siatki na wagę zwycięstwa. Polak notuje imponujące statystyki. Już strzelił cztery razy więcej goli niż w zeszłym sezonie w barwach tureckiego Konyasporu. A zagrał raptem sześć razy.

