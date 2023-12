Niewiarygodne, co robił Lewandowski! Zemsta piłkarza Barcelony

Zarówno dla FC Barcelony, jak i Atletico Madryt wygrana w hicie La Ligi byłaby niezwykle cenna - nie tylko z powodu zwycięstwa nad gigantem, ale trzy punkty pozwoliłyby zostać w bliskim kontakcie z prowadzącymi Realem Madryt i Gironą. Dla Roberta Lewandowskiego to była też dobra okazja do potwierdzenia, że jest w stanie walczyć z kryzysem formy.

Lewandowski nieskuteczny, Felix się zemścił

Od samego początku Barcelona starała się narzucić swoje tempo gry. Rozpoczęła z animuszem i już w pierwszych minutach mogła ustawić przebieg spotkania w pełni pod siebie. Jednak mylili się najpierw Raphinha w sytuacji sam na sam z Janem Oblakiem, a potem dwa razy Lewandowski - raz piłka spadła mu na nos i nie trafił w bramkę, a raz nie popisał się przy próbie uderzenia "nożycami". Miał mnóstwo miejsca wokół siebie, ale trafił nieczysto w piłkę podaną jak na tacy.

Atletico w ogóle nie było w stanie ukazać swoich atutów i udowodnić, że zmiana stylu gry w tym sezonie to dobre rozwiązanie także na tych największych. Wrócili do tego, z czego Atletico pod wodzą Diego Simeone słynie - szczelna defensywa, ostra gra i minimalizm w ataku. Ale to wyglądało, jakby madrytczycy przestraszyli się otwartej wymiany ciosów z Barceloną.

Barcelona nacierała, naciskała, mądrze przyspieszała grę pod polem karnym. Bardzo mocno zaangażowany w grę był Lewandowski. Intensywnie pracował w obronie, odbierał piłki, wybijał, pressował, w ofensywie też pokazywał się na pozycjach do strzału i wspomagał rozegranie. Brakowało mu dokładności, czystości zagrań, precyzji, ale publika doceniała jego aktywność.

W końcu padł gol, a jego autorem był Joao Felix. To była słodka zemsta Portugalczyka na klubie, z którego jest wypożyczony, w którym marnował swój talent, nie miał wsparcia i nie czuł się dobrze. "Blaugrana" wyprowadziła dobrą kontrę, którą rozpoczął Lewandowski. Piłka doszła do Felixa, który w sytuacji sam na sam przelobował Jana Oblaka.

Atletico próbowało wyrównać do przerwy, ale brakowało konkretnych sytuacji. Barcelona mogła podwyższyć prowadzenie, Felix był bliski dubletu. Dostał piłkę pod bramką, ale uderzył za lekko, prosto w Oblaka. Do tego był faulowany przez rywala, ale sędzia tego nie dostrzegł, a powinien być tu rzut karny. "Duma Katalonii" prowadziła jednak zasłużenie, była wyraźnie lepsza.

Nerwy i napięcie do samego końca

W drugiej połowie Barcelona zamykała Atletico przez większość czasu, ale dość długo nie mogła stworzyć sobie świetnej okazji do zdobycia kolejnej bramki. Raz świetną okazję miał Raphinha, po koronkowej akcji z Pedrim, ale Brazylijczyk trafił w słupek. Ale Barcelonie wciąż brakowało dokładności i lepszych decyzji, by całkowicie stłamsić rywala i odebrać mu chęci do walki.

Atletico ograniczało się do kontr, które napędzał najpierw Antoine Griezmann, a potem rezerwowi Saul Niguez i Memphis Depay. Ale nie do pokonania był dziś Inaki Pena, który godnie zastępuje Marca-Andre ter Stegena. Raz genialnie obronił rzut wolny strzelany przez Depaya, a w samej końcówce obronił kąśliwy strzał Angela Correi.

Było sporo starć i spięć z udziałem Felixa. Gracze Atletico polowali na niego, faulowali, szukali prowokacji. Czerwona kartka dla któregoś zespołu wisiała w powietrzu, ale na szczęście nikt nie wyleciał z boiska.

W samej końcówce Barcelona mogła przypieczętować zwycięstwo i sama jest sobie winna tego, że Atletico wciąż miało nadzieję na wyrównanie. W 86. minucie Lewandowski popisał się efektownym rajdem, minął sprytnie Mario Hermoso, ale przestrzelił w sytuacji sam na sam. W doliczonym czasie gry gospodarze nie wykorzystali kontry, w której mieli czterech piłkarzy przeciwko jednemu obrońcy z Madrytu.

Ostatecznie Barcelona wygrała to spotkanie 1:0 i trzeba przyznać, że zwyciężyła zasłużenie, to mogła zrobić to bardziej okazale. Kłopoty w drugiej połowie miała na własne życzenie przez niewykorzystanie wcześniejszych sytuacji. Ale takie zwycięstwo było jej potrzebne, bo podbuduje morale i pozwoli wierzyć w udaną pogoń za Realem Madryt. Dziś traci do "Królewskich" cztery punkty.