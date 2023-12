Reprezentant Polski bohaterem. Dwa gole w cztery minuty. Brawo! [WIDEO]

Jakub Piotrowski bardzo dobrze spisał się podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski i zdobył bramkę przeciwko Czechom (1:1). Jego trafienie nie wystarczyło jednak, by Biało-Czerwoni bezpośrednio awansowali na Euro 2024. Mimo wszystko 26-latek znajduje się w znakomitej formie, co potwierdził w niedzielnym starciu Łudogorca Razgrad z Botewem Wraca. Zdobył aż dwie bramki w zaledwie... cztery minuty.

Fantastyczny występ Jakuba Piotrowskiego. Pomógł drużynie rozgromić rywala. Kolejne bramki na jego koncie

Mecz rozpoczął się lepiej dla drużyny Polaka. Już w 20. minucie piłkę w siatce umieścił Kwadwo Duah. Więcej trafień w pierwszej połowie kibice nie zobaczyli, choć emocji nie brakowało. To, co najlepsze, miało jednak dopiero nadejść. Prawdziwe strzelanie rozpoczęło się po przerwie i to za sprawą Piotrowskiego.

To on dał impuls drużynie do podwyższenia wyniku. W 56. minucie wbił piłkę do siatki po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. To nie był koniec popisu defensywnego pomocnika. W 59. minucie znów zapisał się na liście strzelców. Tym razem bramkę zdobył po składnej akcji Łudogorca. Najpierw przyjął piłkę na skraju pola karnego, a następnie uderzył w kierunku bramki. Golkiper był bez szans.

Były to gole numer trzy i cztery dla Piotrowskiego w tym sezonie bułgarskiej ligi. Na koncie ma też trzy asysty w 15 spotkaniach. Jego dorobek jest jeszcze bardziej okazały, jeśli spojrzymy na pozostałe rozgrywki. Trafiał do siatki również w Lidze Konferencji Europy (3 bramki), a także w kwalifikacjach do Ligi Europy (2 gole). Tym samym łącznie na koncie ma już dziewięć bramek w 27 meczach tego sezonu.

W niedzielny wieczór pomocnik po raz kolejny wysłał więc sygnał Michałowi Probierzowi, że jest gotowy na grę w reprezentacji i selekcjoner powinien rozważyć jego kandydaturę w kontekście marcowych baraży, w których Polska powalczy o awans na Euro 2024. W pierwszym meczu zmierzy się z Estonią i w przypadku zwycięstwa w finale powalczy z wygranym starcia Walia - Finlandia.

Łudogorec zmiótł rywala i umocnił się na prowadzeniu

Na trafieniu Piotrowskiego Łudogorec nie poprzestał. W 74. minucie piłkę w siatce umieścił też Matias Tissera, a końcowy wynik ustanowił Todor Nedelew. Tym samym Łudogorec wygrał aż 5:0 i umocnił się na trzecim miejscu w lidze. Po 18 meczach ma 39 punktów na koncie. Do lidera, Czerno More, traci zaledwie trzy punkty, ale ma o jeden mecz rozegrany mniej.