Tak rywal Polaków z eliminacji zareagował na grupę śmierci. Tylko trener zadowolony

W sobotę rozlosowano grupy mistrzostw Europy, które w przyszłym roku odbędą się w Niemczech. Po raz drugi w swojej historii zagra na nim reprezentacja Albanii, która wygrała swoją grupę eliminacyjną z Czechami oraz Polską, dzięki czemu była losowana z drugiego koszyka.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Albania w grupie śmierci. "Gorzej być nie mogło"

Mimo takiego przywileju Albańczycy trafili do grupy śmierci. 15 czerwca 2024 na inauguracje zmierzą się z Włochami w Dortmundzie, cztery dni później z Chorwacją, a na zakończenie fazy grupowej 24 czerwca z Hiszpanią. Nie ma co ukrywać, że każdy punkt dla nich w tej konfiguracji będzie sukcesem. W 2016 roku we Francji - jedyny dotychczasowy występ Albanii na Euro - zdobyli trzy punkty, lecz nie dało im to wyjścia z grupy.

"Gorzej być nie mogło - Albania kończy w grupie z Hiszpanią, Chorwacją i Włochami" - pisze albański serwis Sport Expres. "Albania zagra z trzema wielkimi rywalami, to jest grupa śmierci" - to już serwis Panorama Sport. "Los nie był łaskawy dla Czerwonych. Rywalami będą Hiszpania, Chorwacja i Włochy. Bardzo trudna grupa, w której Albania musi pokazać swoją siłę, aby spróbować stać się wielką niespodzianką mistrzostw Europy" - kontynuują.

Wiarę w serca Albańczyków zaszczepił ich selekcjoner Sylvinho. - Wspaniale jest być tutaj i reprezentować Albanię, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Czy rozmawiałem ze Spallettim o losowaniu? Nie, wszystko poszło zbyt szybko, zamieniłem z nim kilka słów. To trudna grupa, nie ma łatwych drużyn. Pracowałem we Włoszech. Ponieważ mieszkałem i grałem w Hiszpanii, znam ich mentalność - powiedział szkoleniowiec reprezentacji Albanii. - Grupa jest trudna, ale wszyscy są twardzi. Mamy Chorwację, Hiszpanię i Włochy, które są przyzwyczajone do gry w tych rozgrywkach. Spróbujemy, to fajne wyzwanie - dodał.

Wszystkie grupy Euro 2024: