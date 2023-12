Nagle dało się słyszeć... Coś obleśnego. I to na losowaniu Euro 2024! Kompromitacja [WIDEO]

O godzinie 18:00 rozpoczęła się ceremonia losowania grup Euro 2024. Reprezentacja Polski jako zwycięzcą baraży A była rozmieszczona w czwartym koszyku. Los nie okazał się dla nas łaskawy. Jeśli piłkarze Michała Probierza uporają się w barażach z Estonią, a następnie ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia, wówczas zmierzą się na mistrzostwach Europy w grupie z Francją, Holandią oraz Austrią.

Wielka wpadka na ceremonii losowania grup Euro 2024. Sale obiegły dźwięki filmu dla dorosłych

Bez wątpienia za grupę śmierci należy uznać grupę B, do której trafiły Hiszpania, Chorwacja, Włochy oraz Albania. Losowanie nie zostanie jednak zapamiętane z rozlosowania tak silnego zestawienia, a raczej z sytuacji, która zaskoczyła nie tylko losującego w tym momencie Serbię Briana Laudrupa, ale chyba wszystkich zgromadzonych na sali.

Kiedy były znakomity duński piłkarz otwierał piłeczkę, z której wyciągnął karteczkę z napisem "Serbia" na sali nagle rozległy się dźwięki z filmu dla dorosłych.

Na tę sytuację wymowną miną zareagował Laudrup, natomiast z sali na nagraniu również da się usłyszeć śmiech niektórych rozbawionych uczestników wydarzenia. Trzeba przyznać, że to bardzo nietypowa sytuacja, ale to nie pierwszy raz, kiedy jesteśmy świadkami czegoś podobnego. W styczniu tego roku do dużego skandalu doszło na antenie programu BBC, gdzie rozmowa w studio została przerwana przez bardzo głośne dźwięki filmu +18.

Pierwszy mecz barażowy reprezentacja Polski rozegra 21 marca, a jej rywalem będzie Estonia. Jeśli awansuje, wówczas 26 marca zmierzy się ze zwycięzcą meczu Walia - Finlandia. Wygrany tego starcia będzie gospodarzem spotkania finałowego, które przesądzi o awansie na Euro 2024.