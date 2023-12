Eksperci przemówili po losowaniu. Niektóre reakcje trudno zacytować

W sobotę 2 grudnia w Hamburgu odbyło się losowanie grup przyszłorocznych mistrzostw Europy. Co prawda w koszykach nie znalazła się kulka z reprezentacją Polski, jednak gdy drużyna Probierza przejdzie przez baraże, to weźmie udział w turnieju. W grupie D czekają już Holendrzy, Francuzi i Austriacy. Dwie pierwsze kadry to europejskie potęgi, do których nam obecnie zdecydowanie daleko. Jak na potencjalny występ Polaków na Euro 2024 zapatrują się eksperci?

"Należy jedynie zdecydować, kiedy ma się to zdarzyć". Eksperci bezlitośni dla reprezentacji Polski po losowaniu grup ME

"Za Bońka to nawet losowania były lepsze. Czyli nie ma potrzeby jechać" - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Filip Modrzejewski, dziennikarz Sport.pl.

"Albo wpie**ol w barażach, albo wpie**ol w turnieju. Nie ma trzeciej drogi. Należy jedynie zdecydować, kiedy ma się to zdarzyć, a nie czy w ogóle" - przyznał brutalnie Krzysztof Stanowski.

"Zmartwiłbym się, gdyby było czym. Na razie nie ma" skwitował krótko Tomasz Włodarczyk, redaktor naczelny portalu Meczyki.pl.

"Mam już tytuł nowego programu na czas Euro 2024: "Zero punktów" - nie odpuszczał Stanowski, który nawiązał do swojego nowego projektu.

"Holandia, Francja, Austria i… Polska? No cóż, łatwiej już było" - czytamy na profilu Sebastiana Staszewskiego, redaktora naczelnego TVP Sport.

"Holandia, Austria, Francja. Ciekawa grupa Estonii" - napisał prześmiewczo Leszek Milewski z portalu Goal.pl.

"Jestem optymistą. Mamy szanse" - taką opinię przedstawił Maciej Turski z Kanału Sportowego. Miejmy nadzieję, że słowa dziennikarza okażą się trafne.

"Jak przejdziemy Estonię, to już dalej spacer, aż do fazy pucharowej" - napisał żartobliwie Jakub Olkiewicz z Goal.pl.