Wielki powrót do Wisły Kraków? Nowy trener może być z najwyższej półki!

Jak donosi "Gazeta Krakowska", władze Wisły są już po pierwszej rozmowie z Adamem Nawałką, dla którego byłby to powrót na ławkę trenerską po ponad 4,5 roku.

Niespodziewany kandydat Wisły na trenera

Radosław Sobolewski podał się do dymisji po porażce Wisły Kraków z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza 1:2, choć krakowianie prowadzili 1:0. Wiślacy mają problem w tym sezonie, by dominować w spotkaniach Fortuna 1. Ligi. Łatwo tracą punkty, przez co zamiast być w czubie tabeli, to muszą gonić stawkę. Dziś są poniżej miejsc dających chociażby play-offy.

Tuż po dymisji jako kandydatów na jego następcę wymieniano chwalonego za pracę z rezerwami Mariusza Jopa, a także Marcina Brosza, który do dziś jest bez pracy. Ale Wisła jeszcze nie rozmawiała z Broszem.

Za to miała rozmawiać z Adamem Nawałką, tak uważa "Gazeta Krakowska". Były selekcjoner reprezentacji Polski grał w Wiśle w latach 1975-1985, był jej trenerem trzykrotnie - od marca do czerwca 2000 r., od kwietnia do czerwca 2001 r. i od grudnia 2006 r. do kwietnia 2007 r. Wróciłby zatem na ławkę trenerską przy ul. Reymonta po ponad 16 latach.

Ostatnim miejscem pracy Nawałki był Lech Poznań, gdzie pracował od listopada 2018 r. do końca czerwca 2019 r. Potem nie chciał podejmować pracy ze względu na pandemię koronawirusa. Był blisko powrotu do reprezentacji Polski po odejściu Paulo Sousy, ale prezes PZPN Cezary Kulesza postawił wówczas na Czesława Michniewicza.

Zdaniem "GK" rozmowa Wisły z Nawałką miała na razie wstępny charakter. Klub chciał się zorientować, czy były trener będzie w ogóle zainteresowany ewentualną współpracą.

Na liście potencjalnych kandydatów mają być jeszcze Marcin Brosz, Marek Papszun, Kazimierz Moskal, Ryszard Tarasiewicz i Maciej Skorża. Wisła nie chce nikogo skreślać. Według "Gazety Krakowskiej" za żadnym z tych kandydatów nie stoi dyrektor sportowy Wisły Kiko Ramirez. Hiszpan ma przedstawić swoje propozycje z zagranicy.

W tabeli Fortuna 1. Ligi Wisła Kraków jest na ósmym miejscu z dorobkiem 25 punktów.