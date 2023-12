A zatem wszystko jasne. Polska zna potencjalnych rywali na Euro 2024

Za nami eliminacje do mistrzostw Europy, które odbędą się w dniach 14 czerwca - 14 lipca przyszłego roku w Niemczech. Poza gospodarzem znamy pozostałe 20 drużyn, które wywalczyło bezpośredni awans na Euro 2024. Zostały już tylko trzy wolne miejsca dla zespołów znajdujących się w barażach. Uczestników tego turnieju wyłonią trzy ścieżki barażowe, a w jednej z nich znajduje się reprezentacja Polski, która mimo zajęcia trzeciego miejsca w grupie E miała pewne baraże przez obecność w dywizji A Ligi Narodów.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz wykorzystał pomidora. Ależ pewność siebie!

Kadra prowadzona przez Michała Probierza zagra u siebie w półfinale baraży z Estonią, a ewentualny finał zagra na wyjeździe ze zwycięzcą spotkania Walia-Finlandia. Pewne jest, że Polska będzie losowana w trakcie sobotniej ceremonii z czwartego koszyka, a w losowaniu mogliśmy wyczekiwać kulki z napisem "zwycięzca play-offu A". A jak wyglądały koszyki? Otóż następująco:

Koszyk 1 : Niemcy, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia, Anglia,

: Niemcy, Portugalia, Francja, Hiszpania, Belgia, Anglia, Koszyk 2 : Węgry, Turcja, Dania, Albania, Rumunia, Austria,

: Węgry, Turcja, Dania, Albania, Rumunia, Austria, Koszyk 3 : Holandia, Szkocja, Słowenia, Słowacja, Czechy, Chorwacja,

: Holandia, Szkocja, Słowenia, Słowacja, Czechy, Chorwacja, Koszyk 4: Włochy, Serbia, Szwajcaria, zwycięzca play-offu A (Polska/Estonia/Walia/Finlandia), zwycięzca play-offu B (Bośnia i Hercegowina/Ukraina/Izrael/Islandia), zwycięzca play-offu C (Gruzja/Luksemburg/Grecja/Kazachstan).

Polska poznała rywali. Trudna przeprawa w przypadku awansu

Reprezentacja Polski w przypadku awansu na Euro przez marcowe baraże trafi do grupy D, w której zagra z Holandią, Austrią i Francją. Pierwsze spotkanie w tej grupie odbędzie się z Holandią, konkretniej 16 czerwca w Hamburgu na Volksparkstadion, gdzie na co dzień gra miejscowe HSV.

Jedynym zespołem z tej stawki, z którym Polska ma dodatni bilans, jest Austria. Do tej pory te zespoły mierzyły się aż dziesięć razy, a pięć spotkań kończyło się zwycięstwami Polaków. Poza tym Austria wygrywała trzykrotnie, a dwa razy doszło do remisu. Ostatni oficjalny mecz odbył się 9 września 2019 roku w eliminacjach do Euro 2020, gdzie na Stadionie Narodowym padł bezbramkowy remis.

Z Francją i Holandią bilans Polski jest zdecydowanie gorszy. Francuzi ograli biało-czerwonych w 1/8 finału ostatniego mundialu, gdy wygrali 3:1 m.in. po dublecie Kyliana Mbappe. Z Francuzami Polska ma trzy zwycięstwa, pięć remisów i osiem porażek. W przypadku starć z Holandią bilans to: trzy wygrane Polaków, siedem remisów i dziewięć porażek. Ostatni oficjalny mecz odbył się 22 września zeszłego roku w Lidze Narodów, gdy Polska przegrała 0:2 na Stadionie Narodowym po golach Cody'ego Gakpo i Stevena Bergwijna.

Wszystkie grupy Euro 2024: