Polak robi furorę na zachodzie. W jednym jest lepszy nawet od Lewandowskiego

Kacper Kostorz nie jest piłkarzem anonimowym dla polskiego kibica. Na przestrzeni lat występował w Legii Warszawa, Miedzi Legnica, Koronie Kielce i Pogoni Szczecin. Kilka miesięcy temu postanowił spróbować sił za granicą. Latem Pogoń Szczecin wypożyczyła go do grającego na zapleczu holenderskiej Eredivisie FC Den Bosch, którego trenerem jest Tomasz Kaczmarek.

Kacper Kostorz znów zachwyca w Holandii. Zdobył kolejne dwie bramki

24-latek zanotował dobry start w nowej drużynie. Szybko zdobył kilka bramek i został najlepszym strzelcem drużyny. Wpływ na formę Kostorza mogły mieć wspólne treningi z legendarnym Ruudem van Nistelrooyem. Były napastnik Manchesteru United i Realu Madryt na zaproszenie Tomasza Kaczmarka wziął udział w treningach i pomagał m.in. właśnie polskiemu napastnikowi.

Kostorz kolejny raz swoją przydatność dla zespołu udowodnił w piątek, 1 grudnia. Wówczas FC Den Bosch na własnym stadionie zmierzyło się z rezerwami Ajaksu Amsterdam. Obie drużyny znajdują się w dolnej połówce tabeli ligowej, więc każdy punkt jest dla nich bardzo cenny. Lepiej spotkanie zaczęli gospodarze.

Już w czwartej minucie wynik otworzył, a jakże, Kacper Kostorz. Goście jeszcze nie zdołali się otrząsnąć po stracie bramki, a już było 2:0. W dziewiątej minucie na listę strzelców ponownie wpisał się Kostorz. I nie był to koniec show polskiego napastnika. Jeszcze przed przerwą zaliczył on asystę przy golu Rika Muldersa. Den Bosch schodziło do szatni z prowadzeniem 3:1, gdyż w 12. minucie dla Ajaksu trafił Tristan Gooijer.

Wydawało się, że zespół Tomasza Kaczmarka odniesie ważne zwycięstwo. Utrzymywał wysokie prowadzenie aż do 83. minuty. Wówczas nastąpił jednak dramat. Wspomniany Gooijer znów strzelił gola. A w 88. minucie na 3:3 wyrównał Mika Godts. Goście w końcówce odrobili straty i wywieźli zasłużony punkt. Den Bosch może natomiast mówić o wielkim rozczarowaniu.

Na pocieszenie zostają statystyki Kacpra Kostorza, który, jak warto zauważyć, w tym sezonie zdobył już tyle samo goli ligowych, co... Robert Lewandowski. Obaj trafiali do siatki rywala siedmiokrotnie. W jednym Kostorz jest nawet lepszy. Ma na koncie cztery asysty, przy trzech Lewandowskiego. Oczywiście skala trudności między zapleczem Eredivisie i La Liga jest nieporównywalna, ale dobra forma polskiego napastnika w Holandii zdecydowanie może cieszyć. Jeśli nadal będzie tak skuteczny, wkrótce może trafić do lepszego zespołu.

FC Den Bosch po remisie z rezerwami Ajaksu Amsterdam zajmuje 19., czyli przedostatnie miejsce w tabeli z 11 punktami. Ajax jest niewiele wyżej. Z 17 punktami zajmuje 17. miejsce.