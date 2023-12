Messi odpalił bombę ws. Lewandowskiego. "Wkurzył mnie. Nie powinien tego mówić"

Na mundialu w Katarze Polacy grali z Argentyńczykami w ostatnim meczu fazy grupowej. W czwartek 30 listopada minął rok od tego spotkania. Najważniejsze w tym meczu było to, że mimo porażki 0:2 Polsce udało się wyjść z grupy. Kibice mogli zwrócić też uwagę na spięcie pomiędzy Lewandowskim a Messim. Kapitan polskiej kadry chciał przeprosić Messiego po jednym z fauli, ale ten go zignorował. Angel di Maria w dokumencie "Mistrzowie, rok później" potwierdził spięcia między Messim a Polakiem. - Nawet moja babcia zorientowała się, że Messi specjalnie ściera się z Lewandowskim - przyznał pomocnik.

Leo Messi potwierdził słowa di Marii. Chodzi o Lewandowskiego

Kilka dni temu wywiadu stacji ESPN udzielił sam Leo Messi. Argentyńczyk potwierdził, że jego zachowania wobec Polaka w Katarze były celowe. - Wkurzały mnie wypowiedzi Lewandowskiego - wyjawił. 36-latek miał na myśli wypowiedź polskiego piłkarza, która dotyczyła z kolei słów Messiego z gali Złotej Piłki w 2021 roku. Mówił wtedy, że Polak zasłużył na nagrodę, a Lewandowski niejako te słowa podważył.

- Kiedy zdobyłem Złotą Piłkę, naprawdę czułem to, co o nim powiedziałem - wyjaśnił Messi. - To dlatego zignorowałem go podczas meczu. Byłem zły, nie powinien był tego mówić. Dlatego też zacząłem się z nim kiwać - dodał.

Pojedynki z ubiegłorocznego meczu Polska - Argentyna do dziś krążą po sieci. Wyraźnie na nich widać brak chemii między kapitanami obu ekip.

Co ciekawe, po wspomnianym meczu Messi i Lewandowski ucięli sobie krótką pogawędkę. Żaden z nich nie zdradził jednak, co było jej tematem. Niewykluczone, że właśnie owo spięcie między nimi.