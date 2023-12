Zespół Ronaldo zniszczony w hicie. Mogło się skończyć jeszcze gorzej [WIDEO]

Kibice Al Hilal i Al Nassr nie mogli się nudzić, mieli przyjemność oglądać atrakcyjne, toczone w szybkim tempie derby Rijadu. Gole padły dopiero w drugiej połowie, a mogło się skończyć prawdziwym pogromem. Z drugiej strony sporo zamieszania robił Cristiano Ronaldo.

Trzy gole w saudyjskim szlagierze

W pierwszej połowie nie było żadnego momentu spokojniejszej gry. Al Hilal i Al Nassr wymieniały się ciosami, regularnie wyprowadzały akcje oskrzydlające. Ale nie było z tego żadnej korzyści czy zagrożenia.

W drugiej połowie więcej szczęścia i umiejętności w ataku zaprezentował lider ligi, Al Hilal. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 64 po strzale głową Sergeja Milinkovicia-Savicia z kilkunastu metrów. To było nieprzyjemne uderzenie do obrony. Piłka odbiła się od murawy tuż przed bramkarzem, ale nie zdołał jej sięgnąć.

Niedługo potem Al Nassr cieszyło się z wyrównania, ale tylko przez chwilę. Centra z prawej strony spadła pod nogi uciekającego Cristiano Ronaldo, a ten huknął pod poprzeczkę. Sędziowie odgwizdali jednak pozycję spaloną. Portugalczyk był minimalnie wysunięty przed defensywę Al Hilal. Co ważne, w Arabii Saudyjskiej nie ma VAR-u, ale działa system półautomatycznych spalonych.

Z każdą kolejną minutą Al Hilal grało swobodniej, zyskiwało przewagę. I udowodniło swoją wyższość w końcówce spotkania. Aleksandar Mitrović popisał się dubletem, a mógł mieć na koncie hat-tricka. Pierwszy raz wpisał się na listę strzelców w 89. minucie, trafiając głową z rzutu rożnego. Wygrał walkę o piłkę z Ronaldo. Portugalczyk miał pretensje do sędziego, że nie odgwizdał faulu. Uważał, że Serb go popchnął przewrócił. Arbiter uznał, że Ronaldo bardziej dodał od siebie i nie znalazł powodu do odgwizdania faulu w ataku.

Chwilę później Mitrović strzelił drugiego gola, nie myląc się w sytuacji sam na sam. W kolejnej akcji Al Hilal popisał się efektowną przewrotką, ale pomylił się o centymetry. Zdobyłby hat-tricka w efektowny sposób.

Al Nassr walczyło o honorowego gola i mogło mieć go w jednej z ostatnich akcji meczu. Asystę miałby Ronaldo, ale spalił znów akcję. Ofensywa gości aż dziesięć razy miała przerwane akcje przez spalonego.

Al Hilal zasłużenie wygrało 3:0 i odskoczyło Al Nassr na siedem punktów w tabeli ligi saudyjskiej. Lider z Rijadu jest jedynym niepokonanym zespołem w rozgrywkach. Wygrał 13 z 15 rozegranych spotkań, pozostałe dwa zremisował.

Liderem klasyfikacji strzelców ligi saudyjskiej jest Ronaldo z 15 bramkami na koncie. Drugi jest Mitrović, który ma 13 trafień. Serb zagrał w nieco ponad 3 miesiące 20 meczów dla Al Hilal we wszystkich rozgrywkach, dla którego strzelił w sumie 20 goli.