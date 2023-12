Stał się ekspertem od złotych goli. Nie zatrzymał go nawet Bednarek

West Ham United w poprzednim sezonie zajął dopiero 14. miejsce w Premier League, ale wygrał Ligę Konferencji Europy, co dało mu awans do tegorocznej Ligi Europy. Tam angielski klub radzi sobie przyzwoicie. W pięciu meczach odniósł cztery zwycięstwa i jest już pewien awansu do fazy pucharowej.

Tomas Soucek superstar. Czech strzela gola za golem. Prawie wszystkie decydują

W czwartek 30 listopada West Ham grał przeciwko serbskiemu FK TSC Backa Topola. Faworyci męczyli się na wyjeździe przez cały mecz. Ich zespół uratowała dopiero bramka zdobyta w 89. minucie. Jej autorem był Tomas Soucek, dla którego było to piąte spotkanie z rzędu z golem. I okazuje się, że Czech upodobał sobie trafianie w sytuacjach decydujących o wyniku, często w samych końcówkach rywalizacji.

Wcześniejsze mecze? 25 listopada West Ham grał z Burnley. Do 86. minuty przegrywał 0:1. Najpierw wyrównał dzięki samobójczej bramce rywala, a w czasie doliczonym Soucek zdobył zwycięskiego gola. Kilka dni wcześniej przypieczętował wygraną Czechów z Mołdawią - zdobył gola na 3:0 w 90. minucie. Wcześniej jego trafienie z 49. minuty dało remis z Polską - w tym meczu nie powstrzymał go nawet Jan Bednarek, który kopnął go wtedy w głowę.

Tuż przed przerwą reprezentacyjną West Ham mierzył się z Nottingham. Wynik? 3:2. Gol na 3:2? Tomas Soucek w 88. minucie.

A to tylko pięć ostatnich spotkań. Wcześniej Czech też strzelał, choć nie z taką częstotliwością. 15 października to jego bramka z rzutu karnego w 76. minucie dała reprezentacji minimalne zwycięstwo nad Wyspami Owczymi. 30 września zdobył drugiego gola w wygranym 2:0 meczu z Sheffield United. Trzy dni wcześniej był autorem jedynego trafienia w EFL Cup z Lincoln. 21 września strzelił na 3:1 w 82. minucie pierwszego meczu z FK Backą Topola.

Jedynego gola w tym sezonie, którego nie zdobył jako ostatni lub jedyny piłkarz w meczu, strzelił 8 października. West Ham zremisował wtedy z Newcastle 2:2, a Soucek strzelił bramkę na 1:0 w 8. minucie meczu. Porównując do innych spotkań w tym sezonie, to jest to anomalia.

Soucek już w niedzielę 3 grudnia będzie miał okazję do przedłużenia tej niesamowitej serii. West Ham tego dnia zmierzy się u siebie z Crystal Palace. Zapraszamy do śledzenia meczów Premier League na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

