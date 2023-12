To już pewne! Wiemy, kiedy Viaplay odchodzi z Polski. Kurs akcji runął

Informacje o wycofaniu się Viaplay były ważne dla polskich kibiców przede wszystkim ze względu na liczne prawa telewizyjne, które posiada platforma. Nie było wiadomo, do kogo trafi możliwość transmitowania Premier League, Bundesligi, Ligi Europy i Ligi Konferencji, Formuły 1 czy KSW. W lipcu Viaplay ogłosiło, że zamierza zamknąć polski oddział. WP Sportowe Fakty informowało, że stanie się to do końca 2023 roku.

Viaplay na razie zostaje w Polsce. Podali konkretny termin

W piątek 1 grudnia Viaplay Group opublikowało swoje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2023 roku. Publikacja spowodowała spadek ceny akcji o... 75 procent! Po wynikach widać, że w Polsce platforma traci klientów. W ciągu ostatnich 3 miesięcy zrezygnowało 41 tysięcy subskrybentów, a w pół roku aż 385 tysięcy. W raporcie możemy przeczytać, że Viaplay już osiągnęło porozumienie w sprawie sprzedaży swojej działalności w Wielkiej Brytanii oraz zdecydowało się opuścić rynki polskie i bałtyckie, ale zdecydowanie później niż początkowo przypuszczano.

Platforma dała sobie czas na wygaszenie działalności w naszym regionie do lata 2025 roku. Oczywiście to nie oznacza, że Viaplay zniknie z Polski konkretnie w tym czasie - przy odpowiednich warunkach może się to wydarzyć wcześniej - ale jest to zdecydowanie dłuższy okres, niż się spodziewano. Stratę, którą przyniesie likwidacja platformy w Polsce, krajach bałtyckich oraz Wielkiej Brytanii wyceniono na 2,2 miliardy koron szwedzkich w latach 2024-2028, czyli ponad 800 milionów złotych.

Z czego wynika aż tak zła sytuacja Viaplay? Przede wszystkim widać, że grupie nie opłaciło się wykupywanie praw po znacznie zawyżonych kwotach, na długie lata. "Legendą owiany jest już przetarg na prawa do Premier League, w którym Viaplay wyłożył nawet pięć razy większe pieniądze, niż wart był produkt. Te prawa kupił na sześć lat. Podobnie długi, również przepłacony i szybko przedłużany był kontrakt na Bundesligę, który obecnie w Polsce obowiązuje do 2029 roku!" - pisał Kacper Sosnowski o polityce nadawcy.