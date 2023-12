A jednak! Był konflikt na linii Lewandowski - Messi. Oto kulisy

Na mundialu w Katarze Polacy grali z Argentyńczykami w ostatnim meczu fazy grupowej. Najważniejsze w tym meczu było to, że mimo porażki 0:2 Polsce udało się wyjść z grupy. Kibice mogli zwrócić też uwagę na spięcie pomiędzy Lewandowskim a Messim. Kapitan polskiej kadry chciał przeprosić Messiego po jednym z fauli, ale ten go zignorował.

Konflikt Messi - Lewandowski? Angel Di Maria potwierdza

Napięcie pojawiło się wówczas już przed meczem. Jeden z argentyńskich dziennikarzy przypomniał w trakcie konferencji prasowej, że Lionel Messi, odbierając Złotą Piłkę w 2021 roku, powiedział, że rok wcześniej powinien ją dostać Lewandowski - wtedy nagrody nie przyznano ze względu na pandemię. Polak odniósł się do tych słów po meczu ligowym z Borussią. - Chciałbym, żeby to była szczera deklaracja wielkiego piłkarza, by nie były to puste słowa. Oczywiście nie napinam się, nie napalam - mówił wtedy.

Te słowa dotarły potem do Messiego, który nie był z nich zadowolony. Przed meczem na mistrzostwach świata Lewandowski wydawał się zaskoczony tym tematem i stwierdził, że nie ma między nimi żadnego konfliktu. Teraz, w dokumencie "Mistrzowie, rok później", którego pierwsze odcinki miały premierę w czwartek 30 listopada w tej sprawie wypowiedział się Angel Di Maria.

- Nawet moja babcia zorientowała się, że Messi specjalnie ściera się z Lewandowskim. Są rzeczy, które czasem w nim zostają. Gdy coś o nim mówisz, to albo to skomentuje, albo odpowie ci na boisku. W taki sposób przemawia. Myślę, że to normalne. Są ludzie, którzy czasem go nie szanują i nie zdają sobie sprawy, że jest najlepszym graczem w historii. Nie powinieneś nic o nim mówić, bo potem temat jest podgrzewany, a to się źle kończy - stwierdził Argentyńczyk.

Po meczu Polska - Argentyna obaj piłkarze przez chwilę ze sobą rozmawiali. Lionel Messi zapytany potem o tę konwersację stwierdził, że nigdy nie zdradzi, co było jej tematem. Lewandowski powiedział, że podszedł jedynie pogratulować, co jednak wydaje się wątpliwe, biorąc pod uwagę temat, który został przypomniany tuż przed meczem oraz wydarzenia w trakcie spotkania.