Piłkarz Legii nie gryzł się w język. "Ogromny skandal"

Legia Warszawa przegrała z Aston Villą 1:2 w piątej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Więcej niż o meczu pisze się jednak o tym, co działo się pod stadionem w Birmingham przed jego rozpoczęciem. A tam doszło do gorszących scen.

Kibice Legii, którzy nie zostali wpuszczeni na Villa Park, starli się z policją. Według jej informacji 39 osób zostało zatrzymanych, a czterech policjantów zostało rannych. Jeden z nich trafił do szpitala po tym, jak został poparzony rzuconą w niego racą.

Zarzewiem awantury pod stadionem było napięcie między oboma klubami ws. liczby biletów dla kibiców gości. Zgodnie z przepisami UEFA Legii należało się ich 2100, bo tyle w tym przypadku wynosi pięć proc. obiektu gospodarzy. Ci jednak nie chcieli przekazać takiej liczby biletów. Kluby w końcu doszły do kompromisu, dogadując się na 1700 wejściówek.

Ostatecznie Aston Villa przekazała ich Legii raptem 890. Mimo interwencji polskiego klubu na różnych szczeblach i w różnych organizacjach klub z Birmingham decyzji nie zmienił. W związku z tym na meczu na Villa Park nie pojawiła się też oficjalna delegacja Legii z jej właścicielem i prezesem - Dariuszem Mioduskim - na czele.

"To ogromny skandal"

Po tym, jak policja zdecydowała, że w związku z zamieszkami na stadion nie wejdzie żaden kibic z Polski, Aston Villa nie wpuściła na obiekt nawet gości i klientów biznesowych Legii. Kibice, którym udało się wejść na stadion, byli z niego wypraszani w trakcie spotkania.

Oburzenia tą sprawą nie krył zawodnik Legii - Paweł Wszołek. - Dla mnie to jest ogromny skandal. Tym bardziej że przyjechały tu rodziny wielu piłkarzy. Kibice jeżdżą za nami po całym świecie, a mówimy przecież o tolerancyjnym kraju. Były takie sytuacje, że kibiców mówiących po polsku wyprowadzano z trybuny! Choć Premier League uważa się za najlepszą ligę świata, nasi kibice nie mogą wejść na stadion. Zasłużyli na to, kupili bilety, wzięli wolne. Dla mnie to niezrozumiałe - powiedział Wszołek w rozmowie z TVP Sport.

- Mówi się przecież "piłka nożna dla kibiców". Ogromny skandal, widocznie ten kraj ma większą siłę, jakieś układy. Dla mnie to niezrozumiałe. Niektórzy wzięli wolne i marznęli pod stadionem. Nie wiem, kto powinien się za tym wstawić, ale to nie jest normalna sytuacja, takie rzeczy nie mogą dziać się w dzisiejszych czasach - dodał.

Legia wciąż potrzebuje punktu, by awansować do fazy pucharowej Ligi Konferencji Europy. Będzie mogła go zdobyć w ostatniej kolejce fazy grupowej, kiedy podejmie AZ Alkmaar. Mecz odbędzie się 14 grudnia w Warszawie.