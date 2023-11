Legia robiła, co mogła. Trzy gole w meczu z Aston Villą

- Wow! Mogę tylko powiedzieć "wow"! - powiedział po pierwszej połowie Marek Wasiluk, ekspert Viaplay. - Dla mnie to najlepsza połowa Legii w tej edycji Ligi Konferencji - dodał Tomasz Urban. I trudno się z nimi nie zgodzić, bo Legia postawiła się rywalom, choć straciła bramkę już w czwartej minucie, gdy Moussa Diaby popisał się pięknym rajdem, wpadł w szesnastkę, zszedł do środka i precyzyjnym strzałem zaskoczył Kacpra Tobiasza.

Chwilę później mogło być 2:0, jednak Tobiasz popisał się piękną interwencją po strzale Jhona Durana, który finalizował ładny kontratak gospodarzy. Już w 20. minucie było 1:1. Ernest Muci wykorzystał błąd Boubacara Kamary, przejął piłkę i technicznym strzałem przelobował Robina Olsena. Ale ta bramka to także zasługa trenera Kosty Runjaicia, który stał przy linii bocznej i ciągle krzyczał do swych piłkarzy: "Press! Press!". No i pressing zadziałał.

Więcej goli w pierwszej połowie nie padło. A co się działo po przerwie?

W 49. minucie Legia była bliska objęcia prowadzenia. Paweł Wszołek wrzucił w pole karne, a Gil Dias szczupakiem chciał zaskoczyć bramkarza, jednak piłka zatrzymała się na poprzeczce. Po godzinie gry, to Aston Villa strzeliła gola. Z rzutu wolnego świetnie dośrodkował Douglas Luis, Alex Moreno urwał się Wszołkowi i dość ekwilibrystycznym strzałem z powietrza pokonał Tobiasza.

W samej końcówce Aston Villa mogła powiększyć przewagę, bo Leon Bailey efektownie przelobował bramkarza Legii, ale piłka trafiła w poprzeczkę i potem nie przekroczyła linii bramkowej. Gospodarze ostatecznie wygrali 2:1 i zostali liderem grupy E.

Sytuacja w grupie E

Aston Villa - 5 meczów, 12 punktów Legia - 5 meczów, 9 pkt Alkmaar - 5 meczów, 6 pkt Zrinjski - 5 meczów, 3 pkt

W ostatniej kolejce Legia podejmie AZ Alkmaar, a Aston Villa poleci do Bośni, by zagrać ze Zrinjskim. Mecze zaplanowano na czwartek 14 grudnia.

Zamieszki w Birmingham

Aston Villa nie wpuściła kibiców Legii na stadion i pod stadionem wybuchły zamieszki. Doszło do starć z brytyjskimi służbami. Już w trakcie pierwszej połowy policja poinformowała, że trzech funkcjonariuszy zostało rannych, a w internecie pojawiły się niepokojące nagrania.