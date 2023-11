Chcą wprowadzić nowy przepis. Boniek reaguje. "Absurd. Na siłę"

IFAB - to organizacja założona w 1886 roku, która zajmuje się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów gry w piłkę nożną. Mimo że formalnie jest organem niezwiązanym z FIFA, to stale współpracuje z największą organizacją piłkarską na świecie. Teraz chce wprowadzić nową zasadę, odwołując się do przykładu faulu Giorgio Chielliniego na Bukayo Sace w finale Euro 2020.

"The Telegraph" poinformował, że IFAB planuje wprowadzenie pomarańczowych kartek, które "wsadzałyby" piłkarzy do tzw. kosza grzechów. Tym samym ukarani gracze musieliby opuścić plac gry na 10 minut, a ich zespoły grałyby w osłabieniu. Hipotetycznie, gdyby taką sankcję otrzymał bramkarz, to zawodnik z pola musiałby wejść w jego miejsce. Rzekomo mówi się o tym, że rozwiązanie mogłoby zostać wprowadzone już w przyszłym sezonie w rozgrywkach Premier League.

Zbigniew Boniek dosłownie przejechał się po organizacji IFAB. "Jest do rozwiązania"

Po wprowadzeniu systemu VAR byłaby to kolejna rewolucja w świecie piłkarskim. Poza faulami "na pograniczu" czerwonej kartki nową sankcją karani byliby również piłkarze obrażający sędziego. I choć pomysł znalazł już wielu zwolenników, to inne zdanie na ten temat ma wiceprezydent UEFA Zbigniew Boniek.

- Pomysł IFAB o karach czasowych to absurd. Futbol jeszcze nie dopracował i nie poradził sobie do końca z VAR. Ciągle mamy też kłopoty z interpretacją zagrań ręką w polu karnym, a znów chcemy zafundować kolejne kłopoty arbitrom, którzy już są pod wielką presją. Piłka to prosta gra, a konsekwentnie idziemy w stronę jej komplikacji - powiedział w rozmowie z serwisem Meczyki.pl.

- Pomarańczowe kartki? Kary czasowe? Nie mam pojęcia, jak miałoby to sprawnie działać w trakcie meczu. Na wstępie pojawiłyby się gigantyczne kontrowersje przy interpretacji przewinienia i zakwalifikowania go do kary czasowej czy jednak żółtego lub czerwonego kartonika - dodał.

Boniek uważa, że wprowadzone przepisy wyraźnie spowolniłyby tempo meczów, ponieważ zbyt długo trwałyby przerwy w grze. Uderzył również w samą organizację, która składa się z ośmiu członków: cztery głosy ma FIFA, a ponadto po jednym cztery federacje założycielskie (angielska, szkocka, walijska oraz związek Irlandii Północnej).

- Nie podoba mi się to ciągłe grzebanie w przepisach i próba rewolucjonizowania futbolu na siłę. Może problem leży w IFAB? Dlaczego o tak ważnych sprawach decyduje kilka osób, w tym wyróżnione na tle historycznym federacje? Czasy dawno się zmieniły. Uważam, że IFAB jest do rozwiązania - podsumował.