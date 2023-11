Nie do wiary. Niemcy mają już dość swojego trenera. Po czterech meczach!

Podczas zeszłorocznego mundialu w Katarze reprezentacja Niemiec, podobnie jak w 2018 roku, znów nie zdołała wyjść z grupy. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka potrafiła wygrać tylko z Kostaryką, przez co finalnie zajęła 3. miejsce. Po zakończeniu mistrzostw świata Niemcy rozpoczęli przygotowania do Euro 2024, które odbędzie się w ich kraju, przez co nie muszą brać udziału w eliminacjach. Do tej pory na 11 meczów towarzyskich nasi zachodni sąsiedzi wygrali jedynie trzy spotkania. Z tego powodu Fick został zwolniony z posady selekcjonera, a jego miejsce zajął Julian Nagelsmann.

Były selekcjoner Niemców domaga się zdegradowania Juliana Nagelsmanna. Ma innego kandydata

Były szkoleniowiec Bayernu Monachium objął drużynę narodową pod koniec września, a 14 października Niemcy rozegrali pierwsze spotkanie pod jego wodzą. W debiucie piłkarze Nagelsmanna pokonali Stany Zjednoczone 3:1, jednak potem było już tylko gorzej. W październiku reprezentacja Niemiec zremisowała z Meksykiem 2:2, a w listopadzie przegrywała kolejno z Turcją 2:3 i Austrią 0:2.

Za kadencji Juliana Nagelsmanna zespół zdobył siedem bramek w czterech meczach, jednak stracił o jedną więcej. Sam 36-latek jest miłośnikiem kombinowania i innowacji taktycznych, przez co w towarzyskich starciach oglądaliśmy np. Kaia Havertza na lewym wahadle, a Juliana Brandta na prawym, podczas gdy obaj piłkarze są ofensywnymi pomocnikami lub podwieszonymi napastnikami. Z tego powodu Berti Vogts w rozmowie z "Bildem" przyznał, że Nagelsmann powinien zostać zdegradowany do posady asystenta trenera kadry. 76-latek wytypował również kandydata, który jego zdaniem najlepiej nadawałby się na selekcjonera Niemców.

- Powinien być asystentem (Nagelsmann - red.). Rudi Voller powinien zostać trenerem kadry narodowej, a Julian Nagelsmann powinien być jego asystentem. Według mnie to jest właściwa droga, jeśli chcemy odnieść sukces w podczas mistrzostw Europy - powiedział dosadnie Vogts, który prowadził reprezentację Niemiec w latach 1990-1998. Pod jego wodzą niemiecka kadra w 1996 roku zdobyła m.in. mistrzostwo Europy, wygrywając w finale z Czechami 2:1. Berti Vogts poprowadził drużynę narodową w aż 102 meczach.

- Najlepszy występ od lat zanotowaliśmy pod wodzą Rudiego w meczu przeciwko Francji - podkreśla 76-latek, przypominając o meczu Niemcy - Francja z 12 września tego roku, kiedy nasi sąsiedzi wygrali 2:1, a po zwolnieniu Flicka przejściowym szkoleniowcem był właśnie Rudi Voller. Na co dzień były napastnik Bayeru Leverkusen jest dyrektorem sportowym kadry. W latach 2000-2004 Voller był pierwszym selekcjonerem Niemców, których w 2002 roku doprowadził do finału mistrzostw świata. Jego piłkarze przegrali wtedy 0:2 po dwóch golach fenomenalnego Ronaldo Nazario.