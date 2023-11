Polski obrońca znów to zrobił. Zawstydza napastników i puka do kadry [WIDEO]

Michał Helik jest podstawowym zawodnikiem Huddersfield, w tym sezonie wszystkie mecze Championship zaczynał od pierwszej minuty. Nie inaczej było w wyjazdowym spotkaniu z Sunderlandem, w którym zdecydowanie się wyróżnił.

Michał Helik zdobył bramkę dla Huddersfield. Sensacyjne zwycięstwo z Sunderlandem

W 28. minucie goście mieli rzut rożny. Sorba Thomas dośrodkował na głowę Toma Leesa, który zagrał piłkę w kierunku dalszego słupka. Tam czekał Helik, który z bliska trafił głową i wyprowadził swój zespół na prowadzenie. To dla niego już piąta bramka w tym sezonie, na ten moment jest najlepszym strzelcem swojej drużyny (kolejni zawodnicy mają po trzy gole). A przecież występuje na środku obrony.

Zespół 28-latka utrzymał prowadzenie przez niecały kwadrans. Sunderland wykonał rzut wolny, po którym piłka krążyła po polu karnym Huddersfield. Ostatecznie trafiła do stojącego tuż przed linią bramkową Luke'a O'Niena i zrobiło się 1:1.

Decydująca akcja miała miejsce w 67. minucie. Wówczas z indywidualną akcją jeszcze z własnej połowy ruszył Jaheim Headley. I choć zawodnikom Sunderlandu udało się go powstrzymać, to do bezpańskiej piłki jako pierwszy doskoczył Delano Burgzorg. Po chwili oddał precyzyjny strzał w dolny róg i zapewnił swojej drużynie sensacyjne zwycięstwo 2:1. O tym, jak duża była przewaga gospodarzy, mogą świadczyć statystyki - Sunderland oddał więcej strzałów (27 do 9), w tym celnych (9 do 5), znacznie dłużej utrzymywał się przy piłce (77 do 23 proc.) i wymienił o wiele więcej podań (721 do 219).

Dla Huddersfield wygrana była tym cenniejsza, że pozwoliła mu odskoczyć od strefy spadkowej. Na ten moment zajmuje ono 21. miejsce, ostatnie bezpieczne, nad 22. Queens Park Rangers ma sześć punktów przewagi. Sunderland ma 26 punktów i jest na 11. pozycji.

Helik pewniakiem w Huddersfield. Doczeka się powrotu do reprezentacji Polski?

Dla Helika był to 18. występ w tym sezonie Championship - jak na razie nie zszedł z boiska nawet na minutę. Solidną postawą na angielskich boiskach może wywalczyć sobie powrót do reprezentacji Polski, zwłaszcza że akurat w defensywie nie ma zbyt dużego wyboru. 28-latek po raz ostatni w drużynie narodowej zagrał 12 października 2021 r. w spotkaniu z Albanią (1:0) w eliminacjach MŚ. Selekcjoner Michał Probierz dobrze zna go z czasów wspólnej pracy w Cracovii, więc niewykluczone, że niebawem po niego sięgnie.