FIFA tłumaczy, a oni nie rozumieją. Izrael może wszystko, a Rosja właściwie nic

Rosjanie i tamtejsza propaganda widzą to tak: do Ukrainy wyjeżdżają rosyjskie czołgi, by wyprowadzić porządek. Na wschodzie kraju trwa wymiana ognia, bo obszar ługańska i doniecka trzeba zdenazyfikować, a w stronę Kijowa wysyłane są Rosji drony Shahed, aby zniszczyć cele wojskowe. Od lutego 2022 r. nie zmienia się też śpiewka o "specjalnej operacji wojskowej". Jednocześnie rosyjscy politycy zwracają uwagę, że to w Strefie Gazy dzieje się prawdziwa tragedia. Jak określił to Władimir Putin, to tam "niewinne kobiety, dzieci i starcy są karani za zbrodnie innych". Dlatego zająć się trzeba Izraelem i Palestyną, a nie Rosją.

Rosja na aucie. Wynik "potrzeby uporządkowanego przebiegu wydarzeń piłkarskich"

Rosjanie z wykluczeniem ze świata sportu walczą właściwie od początku wojny w Ukrainie. FIFA i UEFA wstrzymała międzynarodową rywalizację ich reprezentacji i drużyn klubowych pod koniec lutego 2022 roku, kilka dni po inwazji na Kijów. Podobnie - zgodnie z zaleceniami MKOl - postąpiła większość sportowych organizacji. MKOl jesienią tego roku zawiesił Rosję w prawach członka organizacji. Z ogłoszeniem decyzji o warunkowym dopuszczeniu zawodników z tego kraju na igrzyska olimpijskie jeszcze czeka.

Rosja odwołała się do CAS, ale już w lipcu 2022 r. Sportowy Sąd Arbitrażowy oddalił wszystkie skargi. Trybunał zaznaczył, że nie będzie odnosił się do natury konfliktu nazywanego przez różne strony "operacją wojskową", "wojną" czy "inwazją". Opisał jednak skutki, jakie te działania zbrojne wywołały. Podkreślił, że eskalacja konfliktu oraz światowa reakcja "stworzyły nieprzewidziane i bezprecedensowe okoliczności, na które FIFA i UEFA musiały zareagować".

FIFA tłumaczy: Gra z Rosjanami niebezpieczna

W rosyjskim podcaście "Siła Prawa", w którym biorą udział prawnicy i dziennikarze, podkreślono, że decyzja o wykluczeniu Rosjan nie jest sankcją dyscyplinarną FIFA i UEFA. CAS rzeczywiście w jednym z punktów to pisze, że to "środki nadzwyczajne w celu zaradzenia sytuacji kryzysowej powstałe wobec siły wyższej, aby zagwarantować skuteczność i ciągłość sprawnego przebiegu zawodów" tych organizacji.

Przy okazji: teraz wyraźnie widać jak ważna w wykluczeniu Rosji ze sportu była reakcja europejskich federacji, w tym PZPN, który zakomunikował, że w sytuacji wojny nie zagra planowanego na marzec 2022 meczu barażowego z Rosją. Podobne stanowiska Czechów, Szwedów i innych federacji są w uzasadnieniu CAS wypunktowane. W dokumencie zaznaczono też bezprecedensową reakcję społeczności światowej na możliwą rywalizację z Rosjanami i nakreślono prawdopodobne zagrożenie bezpieczeństwa sportowców i kibiców jakie takie wydarzenia mogłyby wywołać.

"Staraliśmy się wyjaśnić, że choć trwają działania wojskowe na Ukrainie, to terytorium Rosji jest bezpieczne. Tu nie odbywają się walki, żaden krajowy mecz nie został przełożony, nasze zawody trwają, przyjeżdżają do nas obcokrajowcy. To jest inna sytuacja niż na Ukrainie, gdzie rzeczywiście dochodzi do wybuchów, alarmów" - opisywał jeden z biorących udział w dyskusji, zgadzając się z tym, że Ukraińcy muszą grać na terytorium neutralnym, a Rosjanie powinni u siebie. Choć w kwestii rzekomego bezpieczeństwa w Rosji warto przypomnieć: na jesieni doszło do dwóch większych nalotów ukraińskich dronów na przedmieścia Moskwy, a tajemniczych eksplozji czy pożarów fabryk, czy składów paliwa było więcej. Rosjanie zaproponowali już dużo wcześniej piłkarskim władzom opcje rozgrywania zawodów poza granicami swojego kraju, na terytoriach neutralnych.

- Zasugerowaliśmy wykorzystanie boisk w Turcji, Kazachstanie, Serbii, gdzie można rozgrywać międzynarodowe zawody. Powiedziano nam, że w dalszym ciągu nie byłoby to bezpiecznie – bo ukraińscy kibice mogą przeprowadzać prowokację, a FIFA i UEFA nie chcą ponosić za to odpowiedzialności - zakomunikował jeden z ekspertów. Dalej uczestnicy debaty cytowani zresztą przez rosyjskie media, w tym portal Sports.ru pytają: "Czym różni się sytuacja z Izraelem i Palestyną od naszej?"

FIFA i UEFA nie odwołały żadnych meczów tych państw w ramach międzynarodowej rywalizacji. Zawody najpierw przekładano, a na te w których skonfliktowane kraje były gospodarzem, szukano zagranicznych lokalizacji, choćby na Cyprze, Węgrzech, czy w Kuwejcie (w przypadku Palestyny).

Mecze Izraela bezpieczne, Rosji nie. "Niespójne decyzje"

Rosyjscy propagandyści twierdzą, że poważniejsze konsekwencje może mieć rozgrywanie zawodów z udziałem Izraela czy Palestyny niż Rosji. Przywołują tu ogłaszane przez Hamas "dni gniewu" wzywające swych zwolenników do walki z Izraelczykami w dowolnym miejscu na świecie.

To dlatego w październiku w Hiszpanii mecz pomiędzy koszykarskimi drużynami Walencji i Maccabi odbył się przy podwyższonych środkach bezpieczeństwa: 700 funkcjonariuszach policji, helikopterach, psach do poszukiwania materiałów wybuchowych, szczegółowej kontroli osobistej i tajemnicy dotyczącej zakwaterowania izraelskiej drużyny.

Jednocześnie rosyjscy dziennikarze przypominają, że CSKA Moskwa została z koszykarskiej Euroligi zwyczajnie wyrzucona. Palestyna za to poinformowała, że swoje domowe mecze będzie chciała rozgrywać w Algierii. FIFA i Azjatycka Federacja Piłkarska (w jej strukturach jest Palestyna) na takie rozwiązanie się nie zgodziły. Poprosiły jedynie, by wybrać neutralny kraj w Azji i na tym palestyńskie problemy się skończyły.

Rosjanie dziwią się też, dlaczego około stu zagranicznych zawodników z kontraktami w Izraelu jest skłanianych do powrotu i grania dla izraelskich drużyn i nikt nie myśli o ich bezpieczeństwie. Niektóre kluby z tego państwa trenowały do tej pory poza granicami Izraela. Ostatnio część zagranicznych graczy została wezwana na treningi.

Zagranicznym zawodnikom grającym w lidze rosyjskiej FIFA pozwoliła na jednostronne zawieszenie kontraktów i czasową zmianę klubu. "Takie decyzje podejmowane są w zależności od sytuacji politycznej i nacisków. Dlatego są niespójne" - komentują uczestnicy podcastu "Siła prawa".

Pod ich materiałem są różne komentarze od rosyjskich kibiców. Jedne mówią o hipokryzji światowych organizacji, inne podkreślają, że "90 proc. krajów w Europie i 75 proc. na świecie" zwyczajnie odmówiłoby gry i kontaktów z Rosjanami po inwazji. Inni przypominają, że to wojna wszystko zmieniła, bo wcześniej nie było problemów z dużymi imprezami w Rosji i inwestycjami w tym kraju. Kolejni zaznaczają, że UEFA, zamiast tłumaczyć się bezpieczeństwem, powinna jasno oznajmić: nie gracie z innymi, bo inni z wami grać nie chcą.

"Cały świat zwrócił się przeciwko Putinowi, a teraz?"

Rosyjscy politycy też podłapali sprawę konfliktu na Bliskim Wschodzie i używają izraelsko-palestyńskiego przykładu, aby pokazać ich zdaniem absurd w traktowaniu Rosji. Odnieśli się choćby do niedawnych słów rzeczniczki MKOl, która w kontekście wydarzeń w Strefie Gazy przekazała, że organizacja "nie może sprawić, żeby dzieląca ludzi polityka wpływała na startujących i wyeliminowanych z zawodów". - Czas na odrzucenie praktyki podwójnych standardów i równe traktowanie wszystkich sportowców bez wyjątków" - zaatakowała rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji Marija Zacharowa, przypominając. W podobnym tonie wypowiadali się inni politycy m.in. wicepremier kraju Dmitrij Czernyszenko.

Swoje obserwacje dotyczące różnych modeli traktowania krajów uwikłanych w konflikty zbrojne coraz częściej przedstawiają też sportowcy z całego świata, którzy wspierają jedną ze stron lub po prostu nie zgadzają się z zachowaniem danego państwa. Zwykle ich komentarze są spójne z linią polityczną ich ojczyzny.

Mayar Sherif z Egiptu ma żal do tenisowej organizacji WTA, że ta nie reaguje na konflikt izraelsko-palestyński. - Wraz z wojną na Ukrainie cały świat zwrócił się przeciwko Putinowi, ponieważ atakowanymi ludźmi byli Ukraińcy, ludzie o blond włosach i niebieskich oczach, Europejczycy. Dlaczego teraz nie dzieje się to samo? - pytała Sherif.

Za Palestyną opowiedziała się ostatnio Tunezyjka Ons Jabeur, szósta tenisistka świata. "To, przez co Palestyńczycy przeszli przez ostatnie 75 lat, jest nie do opisania. Nieważne, jaka jest ich religia czy pochodzenie. Otwarte poparcie dla Palestyny wyraził też mający algierskie korzenie Karim Benzema, czym wzbudził oburzenie we Francji.

Subtelniej głos zabrała egipski gwiazdor Liverpoolu Mohamed Salah, który przekazał sporą sumę pieniędzy na pomoc humanitarną mieszkańcom Strefy Gazy i poprosił przywódców największych państw, by pomogli zatrzymać rozlew krwi i przyspieszyli akcję humanitarną. W Niemczech po postach i cytatach z Koranu wspierających Palestynę na dywanik zostali wezwani przez kluby posiadający marokańskie korzenie Anwar El Ghazi oraz Noussair Mazraoui. Ten pierwszy został przez FSV Mainz zawieszony, drugi - gracz Bayernu - przeprosił i usunął wpis.

Po tym, jak bojówki Hamasu mordowały i porywały Izraelczyków na południu ich kraju, a w akcji odwetowej armia izraelska rozpoczęła bombardowania zamieszkanej przez Palestyńczyków Strefy Gazy. To, co dzieje się w trwającym od ponad pół wieku konflikcie, mocniej polaryzuje sportowy świat niż agresja Rosji na Ukrainę. Tu wydaje się, że póki inwazja trwa, póty Europa i znaczna część świata z Rosją rywalizować nie będą.

Barometrem nastrojów w tej sprawie będzie reakcja na decyzję FIFA, aby do gry wróciły rosyjskie reprezentacje U-17 dziewcząt i chłopców. Oczywiście bez narodowych barw i hymnów. Kilka krajów na czele z Polską już zapowiedziało, że do takiej rywalizacji nie przystąpi.

Takich głosów bojkotu oprócz kilku wyjątków nie ma w sprawie Izraela czy Palestyny, które dalej biorą i będą brały udział w międzynarodowej rywalizacji. O ile oczywiście pozwoli na to sytuacja na froncie.