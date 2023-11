To już koniec z Neymarem! Wstyd. Znów nie mógł się powstrzymać

Neymar nie tak dawno po raz drugi został ojcem. Wspólnie z modelką i influencerką Bruną Biancardi doczekał się córeczki Mavie. Zaledwie miesiąc od jej narodzin para postawiła się rozstać. Medialne spekulacje, które pojawiały się od jakiegoś czasu, okazały się prawdą. W środę potwierdziła je sama Biancardi.

Modelka wydała specjalne oświadczenie na Instagramie. "To sprawa prywatna, ale ponieważ na co dzień jestem narażona na newsy, domysły i żarty, informuję, że nie jestem już w związku. Jesteśmy rodzicami Mavie i to jest powód naszej dalszej więzi. Mam nadzieję, że w ten sposób przestaną kojarzyć mnie z tamtymi wiadomościami. Dziękuję" - napisała.

W ten sposób Biancardi nawiązała do afery, która najprawdopodobniej doprowadziła do rozstania. Chodzi o wiadomości, jakie Neymar miał wysyłać do modelki Aliny Farias. Ta ujawniła je w mediach społecznościowych. Brazylijski piłkarz miał prosić ją o nagie zajęcia, a ta instruowała go, jak zyskać do nich dostęp, wysyłając link do swojego profilu na OnlyFans, portalu dla dorosłych. "Pokaż datę… to było wiele lat temu" - bronił się piłkarz w odpowiedzi na ujawnione przez Farias wiadomości.

Neymar się doigrał. Prośba o nagie zdjęcia to wierzchołek góry lodowej

Problemy w związku Neymara i Biancardi rozpoczęły się jednak znacznie wcześniej. Jeszcze gdy modelka była w ciąży, media informowały, że 31-latek prowadzi podwójne życie i kilkukrotnie dopuszczał się zdrad. Na początku roku został przyłapany, jak imprezuje w towarzystwie dwóch kobiet. W czerwcu sam publicznie przyznał się do romansu z influencerką Fernandą Campos, za który przeprosił.

Biancardi długo to tolerowała, choć nie kryła żalu. "Jestem świadoma tego, co się stało i po raz kolejny jestem zawiedziona, ale to już końcowy etap ciąży. Moje zmartwienia i troski skupiają się na córce i tylko o tym w tej chwili będę myśleć" - napisała wówczas w mediach społecznościowych. W końcu miarka się przebrała.

Neymar i Bruna Biancardi tworzyli związek od 2021 roku. Para poznała się na Ibizie. Piłkarz mierzy się z problemami nie tylko w życiu prywatnym. Z powodu kontuzji, jakiej doznał podczas meczu Brazylia - Urugwaj, nie będzie mógł grać przez około 10 miesięcy.