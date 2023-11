Sceny! Klub Skorży uratowany. Były piłkarz Legii bohaterem [WIDEO]

Maciej Skorża został trenerem Urawa Red Diamonds 1 lutego 2023 roku i bardzo szybko zostało przed nim postawione trudne zadanie. Klub w kwietniu walczył o wygraną w Azjatyckiej Lidzie Mistrzów (AFC) z napompowanym pieniędzmi saudyjskim Al-Hilal. W finałowym dwumeczu drużyna Skorży najpierw zremisowała 1:1, a następnie wygrała 1:0 i dzięki temu polski szkoleniowiec odniósł największy sukces w karierze. Teraz Urawa nie tylko goni za ligowym podium, ale również za tym, aby nawiązać do wyniku w AFC z poprzedniego sezonu.

Urawa Red Diamonds utrzymuje się w grze o wygraną w AFC. Jose Kane bohaterem zespołu Macieja Skorży

W środę 29 listopada Urawa Red Diamonds rozegrała mecz piątej kolejki Azjatyckiej Ligi Mistrzów. W nim pokonała 2:1 chiński Wuhan Three Towns. W 44. minucie gry na boisku rozegrał się prawdziwy dramat. Toshiki Takahashi z Urawy stracił przytomność po zderzeniu z jednym z rywali. Na kilka minut mecz został przerwany, a zawodnik został zniesiony na noszach. Bohaterem tego spotkania został za to dobrze znany z gry w Górniku Zabrze, Wiśle Płock i Legii Warszawa - Jose Kante. Gwinejczyk strzelił gola na wagę zwycięstwa w 90. minucie i dzięki temu drużyna Macieja Skorży zachowała szanse na awans do fazy pucharowej.

Wcześniejsze mecze nie poszły bowiem po myśli polskiego szkoleniowca. W czterech starciach Urawa odniosła tylko jedno zwycięstwo, raz zremisowała i doznała dwóch porażek. Taka sytuacja nie dawała Japończykom prawa do gry w fazie pucharowej, ale po środowej potyczce uległo to zmianie. Co prawda Urawie nadal będzie trudno o awans, bo nie tylko musi wygrać ostatni mecz, ale także liczyć na potknięcia bezpośrednich rywali w grze o wyjście z grupy. Na dodatek bezpośrednią przepustkę do kolejnej fazy wywalczy pięć zwycięzców grup i tylko trzy najlepsze ekipy z drugich miejsc.

Zatem przydałoby się wygrać wysoko, a takim okolicznościom sprzyja fakt, że piłkarze Macieja Skorży zagrają z ostatnią drużyną w grupie, czyli wietnamskim Hanoi FC. Ten mecz zaplanowano na 6 grudnia i będzie to ostatni występ w AFC graczy Urawy pod wodzą polskiego szkoleniowca, który ze względu na rodzinę wróci do kraju po zakończeniu tego sezonu, czyli już w grudniu. Natomiast już w niedzielę 3 grudnia dowiemy się, czy Urawa zajmie trzecie miejsce w lidze. Tego dnia zostanie rozegrana ostatnia kolejka, w której ekipa Skorży zagra z Sapporo.

Na razie Urawa traci punkt do trzeciej Hiroszimy, która musiałaby zgubić punkty w swoim spotkaniu. Warto podkreślić, że Japońska J1 League rozgrywana jest systemem wiosna-jesień, natomiast Azjatycka Liga Mistrzów systemem jesień-wiosna, dlatego, o ile Skorża zakończy z drużyną zmagania w lidze, o tyle w AFC ekipę w ewentualnej fazie pucharowej poprowadzi już jego następca.