Burza po tym, jak Del Piero i Owen przyjechali do Polski

W połowie listopada w Tychach odbył się mecz pokazowy z udziałem byłych gwiazd futbolu - Alessandro Del Piero, Michaela Owena, Marco Materazziego czy Luisa Garcii. Spotkanie prowadził najlepszy sędzia świata Szymon Marciniak.

Co dziwiło niemal od razu, to fakt, iż mecz był bardzo słabo rozreklamowany. I nie chodzi tylko o media społecznościowe czy skalę krajową, ale i same Tychy. Trzeba było mocno się natrudzić, by dowiedzieć się, że do miasta przyjechały wielkie gwiazdy.

Bardzo kiepska promocja oraz ceny biletów, które dla dzieci kosztowały 100 zł, a dla reszty od 200 do 250 zł sprawiły, że mecz na stadionie miejskim w Tychach obejrzała garstka publiczności. - Złożyć skład z takich zawodników to grube miliony, a ktoś musi za to zapłacić. Kolejny event będzie już inaczej wyglądał, ale ceny będą podobne. I jeśli wtedy pan zadzwoni, to mogę zagwarantować, że będzie pełny stadion. Od grudnia startujemy z pełnym marketingiem, przedstawimy dwie gwiazdy i to są moim zdaniem dwie największe gwiazdy tamtej dekady - w rozmowie z serwisem "Weszło" powiedział Łukasz Krasiński, czyli CEO spółki Safe Server Solutions, która zorganizowała spotkanie.

Kontrowersyjny mecz z udziałem gwiazd w Tychach

Sprawie przyjrzał się Szymon Jadczak, dziennikarz śledczy Wirtualnej Polski. Z jego śledztwa wynika, że spółka Safe Server Solutions ma siedzibę w bloku na warszawskim Bemowie. Problem w tym, że nikt tam o niej nie słyszał.

"Firma? Serwery? Nie, tu Ukraińcy mieszkają, nie ma tu żadnej firmy - mówi kobieta, która otworzyła nam drzwi. Nie kryła zaskoczenia. Zapytaliśmy ją o siedzibę spółki Safe Server Solutions, która miała się mieścić właśnie tam. Dopytywaliśmy, czy jest Łukasz Krasiński. To prezes Safe Server Solutions oraz członek rady powiązanej z nią Fundacji Safe Server Solutions. Odpowiedź: nie, nikt z mieszkańców go tam nie widział" - czytamy w tekście.

Przedstawiciele fundacji oraz firmy reklamowali ten mecz w środowiskach biznesowych. Klienci mogli inwestować w oferty proponowane przez Safe Server Solutions oraz wykupić udział w meczu. Ten kosztował 50 tys. złotych.

"Przyjrzeliśmy się bliżej inwestycjom, które oferuje Łukasz Krasiński oraz jego spółka. Jak wynika z ofert rozsyłanych mailem oraz z informacji zamieszczonych na stronie Safe Server Solutions, inwestor kupuje na początek serwer, a właściwie szafę z serwerami za 225 tys. zł brutto. Według oferty nabywcy przysługuje z tego tytułu 30-procentowa ulga podatkowa. W następnych latach Safe Server Solutions dzierżawi serwer od inwestora. I tu uwaga: firma gwarantuje zwrot z inwestycji na poziomie 15-17 proc. w skali roku. A po sześcioletnim okresie najmu zobowiązuje się do wykupu sprzętu za połowę wartości ceny zakupu" - czytamy w tekście.

Wspomniane serwery stoją w Słomczynie pod Grójcem i zajmują się między innymi kopaniem kryptowaluty o nazwie Chia. Problem w tym, że polskim Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma takiej spółki.

- Inwestycja w serwery w proponowanym kształcie niesie ze sobą szereg ryzyk po stronie inwestora. Należy pamiętać o ryzyku prawno-skarbowym. Urząd skarbowy może zakwestionować sens wydatków na szafę serwerową w przypadku większości drobnych przedsiębiorców, których działalność nie jest związana z tego typu usługami - na portalu Sportowefakty.wp.pl ocenił Emil Szweda, analityk portalu obligacje.pl.

- Okres świetności tej kryptowaluty dawno minął. Zainteresowanie nią znacząco spadło od momentu debiutu rynkowego. W czasie swojej kariery kryptowaluta ta spadła z poziomu ok. 1900 dol. za sztukę do obecnego poziomu ok. 26 dolarów, tj. o 98,7 proc. W tym roku również traciła na wartości z 47 dolarów w marcu br. do 26 dolarów osiem miesięcy później, choć w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła o 26 proc. - dodał Krzysztof Piech, doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

Jadczak zapytał o Safe Server Solutions w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. W oficjalnej odpowiedzi napisano, że urząd "nie otrzymywał potencjalnych nieprawidłowości w działalności tej spółki". KNF zapewniło jednak, że zajmie się sprawą. Dziennikarz skontaktował się też z Krasińskim, jednak ten nie odpowiedział na jego pytania.