Z Niemiec płyną tragiczne wieści. Nie żyje 25-letni były piłkarz RB Lipsk

Agyemang Diawusie grał w młodzieżowych zespołach SSV Jahn Regensburg, FC Nuernberg oraz RB Lipsk. Nie udało mu się jednak zadebiutować w seniorskiej drużynie, dlatego najpierw został wypożyczony SV Wehen Wiesbaden, a następnie sprzedany do FC Ingolstadt. W lipcu 2020 roku podpisał kontrakt z Dynamem Drezno, w którym występował przez dwa lata, po czym po raz pierwszy w życiu wyjechał za granicę, aby związać się z austriackim SV Ried. Po zaledwie pół roku wrócił jednak do Niemiec, gdzie występował aż do teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo Trener Thomas Thurnbichler ocenia skoczków

Tragiczne wieści z Niemiec. Zmarł piłkarz SSV Jahn Regensburg

III-ligowy SSV Jahn Regensburg, do którego Diawusie wrócił w lipcu po dziewięciu latach rozłąki, poinformował we wtorek, że piłkarz w wieku zaledwie 25 lat zmarł. I choć nie podano dokładnej przyczyny śmierci, to aż trudno w to uwierzyć, ponieważ jeszcze na początku listopada rozegrał ligowe starcie z TSV 1860 Monachium (1:0), a 16 listopada wystąpił w towarzyskim meczu z FC Augsburg (2:5).

"Klub jest wstrząśnięty i głęboko poruszony tą tragedią. Opłakujemy tę żałobę, a nasze myśli są z rodziną Agyemanga, jego krewnymi, bliskimi przyjaciółmi i towarzyszami. W związku z trudną sytuacją i z szacunku dla jego rodziny prosimy o poszanowanie ich prywatności" - napisano w specjalnym oświadczeniu.

Na śmierć piłkarza błyskawicznie zareagowały również jego byłe kluby m.in. RB Lipsk, Dynamo Drezno oraz SV Wehen Wiesbaden. "SV Wehen Wiesbaden jest głęboko zasmucony śmiercią swojego byłego zawodnika Agyemanga Diawusie, który zmarł w wieku 25 lat. Życzymy jego rodzinie, przyjaciołom i dużo siły w tych trudnych czasach. Spoczywaj w pokoju, Agy!" - napisano na klubowym profilu.

Podczas kariery piłkarskiej Diawusie kilkukrotnie otrzymywał powołania do młodzieżowej reprezentacji Niemiec. Miał na koncie trzy mecze w zespole u-15 oraz jeden w drużyny u-19. Jego dotychczasowy klub zajmuje obecnie pozycję lidera III ligi z dorobkiem 37 punktów, wyprzedzając o trzy punkty Dynamo Drezno.