Dziennikarz ostro o Bońku. "Wszystko mu się doszczętnie pokićkało"

W ostatnim czasie do mediów wypłynęła informacja o tym, że Polski Związek Piłki Nożnej zamierza wytoczyć proces Piotrowi Żelaznemu ws. jego wpisów na platformie X, które krytykowały federację. Dziennikarz zapowiedział, że nie zamierza wycofywać swoich słów. "Taki proces może być mega śmieszny" - napisał wówczas.

Piotr Żelazny kontra Zbigniew Boniek. Dziennikarz prostuje byłego prezesa PZPN-u

W ostatniej "Prawdzie Futbolu" do sprawy odniósł się Zbigniew Boniek. - Kolega Żelazny, który uchodził zawsze za pedanta, bo ma on taką arię profesora. Ja pamiętam, że był taki okres, że wydawało się, że będzie to gwiazda dziennikarstwa sportowego. Dzisiaj ma jakieś dwa, trzy programy, nie wiem nawet gdzie. Jest na pewno człowiekiem bardzo inteligentnym. Ja dystansu nabrałem, jak powiedział kiedyś, że "Nisztor otworzył mu oczy" - powiedział działacz.

Żelazny odpowiedział już w mediach społecznościowych na słowa byłego prezesa PZPN. "Oj, Zbigniew Boniek poświęcił mi kilka slow w Prawdzie Futbolu, ale jak to często bywa, wszystko mu się doszczętnie pokićkało. Nigdy nie powiedziałem, że "Nisztor otworzył mi oczy". Co więcej do niedawna miałem u Nisztora bloka (musiał mi zdjąć, gdy można było na mnie zarobić łatwe lajki). Gdyby więc pan wskazał tę wypowiedź, byłbym wdzięczny. Ewentualnie niech Pan zmieni szepczących do ucha przegląd mediów. A "arię profesora" chętnie Panu zaśpiewam" - napisał.

Boniek nie odpowiedział na razie na wpis dziennikarza. Niewykluczone, że niebawem odniesie się jednak do tej sytuacji. Zwłaszcza że jest on bardzo aktywny na platformie X.