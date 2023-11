Fantastyczna seria Śląska. Jedna z najlepszych w XXI wieku

Od dłuższego czasu Śląsk Wrocław nie przegrał spotkania, co powinno imponować. Strzela regularnie w lidze, ma w składzie lidera klasyfikacji strzelców. Do tego wrocławianie mają najlepszą defensywę w Ekstraklasie. To pozwala notować serię meczów bez porażki.

Śląsk Wrocław ze świetną serią

Rewelacyjnie grający lider Ekstraklasy zanotował falstart sezonu, zdobywając zaledwie jeden punkt w pierwszych trzech spotkaniach. Ale od czwartej kolejki szło wszystko po myśli Śląska. Wrocławianie nie przegrali od 13 spotkań w lidze, co pozwoliło im urządzić się na pierwszym miejscu. Pewne jest, że pozostaną na nim jeszcze dłużej, bo mają pięć punktów przewagi na drugą Jagiellonią Białystok.

Wspomniana seria meczów ligowych Śląska bez porażki jest jedną z najlepszych w Ekstraklasie w XXI wieku. Jeśli WKS wygra najbliższe spotkanie, to wyrówna swoją serię z 2011 i 2019 r. oraz GKS-u Bełchatów z 2014 r. Do końca roku Śląsk może mieć nawet 16 meczów bez przegranej. Wtedy znacznie przybliży się do serii Rakowa Częstochowa (18 takich spotkań w latach 2022-2023). Lepsze serie notowały jedynie Lech Poznań, Legia Warszawa i Wisła Kraków w pierwszej dekadzie XXI w.

Imponująca jest też skuteczność Śląska i regularność, z jaką zdobywa bramki. Wrocławianie strzelali do siatki rywali w każdym meczu ligowym w tym sezonie. Nie strzelili gola jedynie w pucharowym starciu z Jagiellonią Białystok (0:2). Licząc jeszcze poprzedni sezon ligowy, Śląsk zdobywał bramki w 20 meczach z rzędu. Ta seria trwa prawie siedem miesięcy. Odkąd w kwietniu Jacek Magiera drugi raz został trenerem Śląska, wrocławianie nie strzelali tylko w trzech meczach - we wspomnianym z Jagiellonią i w dwóch w poprzednim sezonie, z Cracovią (0:2) i Radomiakiem (0:1), na początku nowej kadencji trenera.

Śląsk strzelił w tym sezonie PKO Ekstraklasy 28 goli. To piąty najskuteczniejszy atak w lidze. Więcej trafień na koncie mają Jagiellonia (36), Raków (31), Lech Poznań i Pogoń Szczecin (po 29). Ale to w szeregach wrocławian jest lider klasyfikacji strzelców. Erik Exposito odpowiada za prawie połowę goli Śląska (13). Do tego WKS ma najlepszą defensywę w lidze. Stracił najmniej goli ze wszystkich zespołów (13).

W niedzielę 3 grudnia mecz na szczycie naszej ligi. Śląsk zagra u siebie z broniącym mistrzowskiego tytułu Rakowem, który zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Na stadionie we Wrocławiu zasiądzie komplet publiczności, ponad 40 tys. osób.