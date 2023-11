Legenda zrewolucjonizowała upadłego giganta. "Jeden z najbystrzejszych w historii"

Terry Venables był jedną z najbarwniejszych postaci brytyjskiej piłki nożnej. Anglik, który zmarł w sobotę w wieku 80 lat, był nie tylko piłkarzem i trenerem. W futbolu działał jako agent, dyrektor wykonawczy, doradca zarządu, ekspert, a przez chwilę chciał być też współwłaścicielem klubu. Ale świat sportu zawsze był dla niego za mały, nie był w stanie pochłonąć jego całej energii i potencjału.

Dlatego Venablesa pochłonął też świat biznesu. W zachodnim Londynie sprzedawał damską odzież i peruki. Był współautorem powieści detektywistycznych i gier planszowych. Prowadził agencję biletową czy sieć pubów, gdzie uwielbiał spędzać wolny czas, śpiewając piosenki Franka Sinatry.

Przy takiej liczbie zajęć Venables musiał ponosić porażki. Ci, którzy go znali, twierdzą, że było ich nawet więcej niż sukcesów. Biznesy Anglika najczęściej kończyły się finansowymi klapami, a sukcesy sportowe - choć robiły wrażenie - rozmyły się w ciągu dziesiątek lat.

Mimo to w Barcelonie zapamiętali Venablesa jako nieznanego im wcześniej trenera, który po 11 latach niespodziewanie odzyskał dla klubu mistrzostwo kraju. Dla rodaków Venables to przede wszystkim twarz Euro 96, gdzie Anglicy grali najlepiej od rozegranego 30 lat wcześniej zwycięskiego mundialu. Jego piłkarze wspominają go jako przyjaciela, który zawsze stał murem za zawodnikami i drużyną.

"To trener, od którego nauczyłem się najwięcej. Gra dla niego była zaszczytem i przyjemnością. Ale Terry był kimś znacznie więcej niż tylko świetnym szkoleniowcem. Był czarujący i dowcipny. Był przyjacielem" - napisał Gary Lineker.

Talent, który nie rozkwitł, jak powinien

Venables karierę sportowca zawdzięczał zachętom dziadków ze strony matki, u których wychowywał się we wschodniej części Londynu. To w Dagenham przyciągnął uwagę wielkich klubów. Gdy Venables miał 15 lat, zgłosiły się po niego Tottenham, West Ham, Manchester United oraz Chelsea. Nastolatek wybrał tę ostatnią, bo na Stamford Bridge widział dla siebie największe szanse na regularną grę.

Pierwszy kontrakt gwarantował mu zarobki w wysokości pięciu funtów tygodniowo. Większość pieniędzy przeznaczał na bilety na pociąg i autobus, którymi codziennie dojeżdżał na treningi po dwie godziny w jedną stronę. W pierwszej drużynie Venables zadebiutował jako 17-latek i chociaż zapowiadał się na wybitnego piłkarza, to karierę miał co najwyżej dobrą.

W ciągu 18 lat występów na pierwszym, drugim i trzecim poziomie rozgrywkowym pomocnik zagrał 601 razy, strzelił 62 gole. Z Chelsea zdobył puchar ligi w 1965 r., dwa lata później wygrał z Tottenhamem Puchar Anglii. W seniorskiej drużynie narodowej zagrał dwa razy, ocierając się o mistrzostwa świata w 1966 r.

Venables zagrał w towarzyskich meczach z Belgią (2:2) i Holandią (1:1). Ówczesny selekcjoner reprezentacji Anglii Alf Ramsey umieścił go nawet na wstępnej liście 33 piłkarzy powołanych na mundial. W ostatecznej kadrze Venables się jednak nie znalazł, a w reprezentacji już nigdy więcej nie zagrał.

"Jeden z najbystrzejszych umysłów w historii"

Venables znacznie więcej osiągnął jako trener. Anglicy opisali go jako "jeden z najbystrzejszych futbolowych umysłów w historii kraju", dzięki któremu w roli selekcjonera drużyny narodowej pracuje dziś Gareth Southgate. Ale Venables inspirował nie tylko rodaków. Jego pracę w Barcelonie z podziwem obserwował nastoletni Pep Guardiola.

Venables pracę w roli trenera zaczął w 1976 r. w Crystal Palace, gdzie rok wcześniej zakończył piłkarską karierę. Anglik rozkochał w sobie kibiców, opierając drużynę na wychowankach, do których dorzucił kilku graczy, za których nie trzeba było płacić. Crystal Palace, które borykało się z problemami finansowymi, już w pierwszym sezonie kadencji Venablesa awansowało do drugiej ligi. Dwa lata później klub wrócił do pierwszej ligi po sześciu sezonach przerwy.

Venables wykonał też świetną pracę w Queens Park Rangers. Anglik trafił tam niespodziewanie, bo w trakcie sezonu 1980/81 zostawił pierwszoligowe Crystal Palace, by wrócić do drugiej ligi. Już w drugim sezonie pracy sensacyjnie doszedł do finału Pucharu Anglii, gdzie dopiero w powtórzonym spotkaniu przegrał z Tottenhamem. W 1983 r. Venables awansował z QPR do pierwszej ligi.

Młody trener wyrobił sobie markę, dzięki czemu zainteresowały się nim większe i poważniejsze kluby. Nikt jednak nie mógł się spodziewać, że to Venables zastąpi w Barcelonie Cesara Luisa Menottiego w czerwcu 1984 r. Venables trafił tam z polecenia Bobby'ego Robsona, który przyjaźnił się z wiceprezydentem klubu - Joanem Gaspartem.

"Kto to jest?"

Dla Anglików i Hiszpanów to był szok. Pierwsi nie mieli wielu trenerów pracujących za granicą. Drudzy w większości nie wiedzieli, komu powierzono drużynę, którą od lat drążył potężny kryzys. "Kto to jest?" - pytali nie tylko kibice i dziennikarze, ale i sami piłkarze. Takie pytanie prosto w twarz na pierwszym treningu Venablesowi zadał Bernd Schuster. Anglik musiał przekonać do siebie absolutnie wszystkich. I to mu się udało.

Już w pierwszym sezonie Venables zdobył z Barceloną mistrzostwo Hiszpanii. To był pierwszy taki sukces Katalończyków od 11 lat. W 1986 r. - po 25 latach przerwy - Anglik doprowadził Barcelonę do finału Pucharu Mistrzów, gdzie przegrał po rzutach karnych ze Steauą Bukareszt. W tym samym roku przegrał też finału Pucharu Hiszpanii z Realem Saragossa. Venables został zwolniony we wrześniu 1987 r. po serii niezadowalających wyników.

W Katalonii pozostawił po sobie jednak świetne wspomnienie. Venables, choć nigdy nie nauczył się hiszpańskiego, od pierwszego dnia rewolucjonizował drużynę i jej codzienną pracę. Anglik dużo uwagi poświęcił stałym fragmentom gry, których wcześniej w Barcelonie nie ćwiczono, tylko polegano na improwizacji i kreatywności zawodników.

Venables zaczął też stosować pressing, gdy jeszcze nikt tam o nim nie pomyślał. Po obejrzeniu kilkudziesięciu meczów na wideo Anglik zrozumiał, że jego drużyna może dużo biegać i wywierać presję na przeciwnikach na całym boisku, a nie tylko w okolicach pola karnego, jak to było wcześniej. Do drużyny dołączyły nie tylko gwiazdy jak Lineker czy Mark Hughes, ale też zawodnicy z rezerw, którzy wcześniej uważani byli za zbyt młodych. Diego Maradona, który odszedł do Napoli, został zastąpiony Szkotem - Stevem Archibaldem.

Bo dla Venablesa liczyły się talent, ale i ciężka praca. Anglik wprowadził cięższe treningi, które początkowo nie podobały się zawodnikom. Gdy ci zobaczyli jednak, że styl preferowany przez nowego trenera przynosi efekty, szybko się do niego przekonali. Barcelona Venablesa była silna fizycznie, grała intensywnie i w sposób bardzo zorganizowany. "Gość, którego tu nikt nie znał, miał odwagę zostać nauczycielem. Terry był innowatorem i dlatego odniósł sukces" - w BBC napisał Hiszpan Guillem Balague.

Anglia znów była dumna

Po powrocie do Anglii Venables przez sześć lat pracował w Tottenhamie. Pierwsze cztery w roli trenera, kolejne dwa jako dyrektor wykonawczy. W 1990 r. doprowadził drużynę do trzeciego miejsca w lidze, rok później do zwycięstwa w Pucharze Anglii. To po tym sukcesie mógł zostać współwłaścicielem klubu, jednak jego oferta została przebita przez znanego biznesmena - Alana Sugara. To właśnie Sugar zaproponował Venablesowi pozostanie w klubie w roli doradcy i dyrektora wykonawczego.

W 1994 r. Venables spełnił marzenie, jakim było poprowadzenie reprezentacji Anglii. Media łączyły go z tą rolą już cztery lata wcześniej, jednak wtedy Robsona zastąpił Graham Taylor. Gdy ten sensacyjnie nie awansował na mundial w USA, jego następca mógł być tylko jeden.

Venables otrzymał zaszczytną misję poprowadzenia drużyny narodowej na mistrzostwach Europy, których Anglicy byli gospodarzem. Napisać, że wiązała się z tym olbrzymia presja, to nic nie napisać. Cały kraj patrzył na reprezentację Anglii, która - choć pogrążona w kryzysie - nie mogła rozczarować na turnieju we własnym domu.

I nie rozczarowała, mimo że odpadła w półfinale. Anglicy zaczęli turniej od remisu ze Szwajcarią (1:1), ale potem pokonali w grupie Szkocję (2:0) i Holandię (4:1). Drugie zwycięstwo zostało uznane za najlepszy mecz Anglików od 30 lat i jedynego w historii triumfu na mistrzostwach świata. - To była czysta perfekcja. Najbardziej poruszające doświadczenie w karierze - mówił po latach Venables.

W ćwierćfinale Anglicy po rzutach karnych wyeliminowali Hiszpanię, w półfinale w taki sam sposób przegrali z Niemcami. Ale nikt nie miał do Venablesa i jego drużyny pretensji. Dzięki wynikom i stylowi kibice znów uwierzyli w swoją drużynę narodową. Anglia znów była dumna.

- Jego wiedza była imponująca, ale Terry wiedział też, jak do nas trafić. Zbudował z nas kapitalną drużynę. Uwierzyliśmy w jego metody, każdy poszedłby za sobą w ogień, dzięki czemu zagraliśmy tak kapitalny turniej - mówił Alan Shearer, który był centralną postacią zespołu ustawionego w formacji 1-4-3-2-1.

Poszedłby w ogień za Gascoinem

- Terry otworzył mi oczy na wiele rzeczy, na które inni szkoleniowcy nawet nie spoglądali. Venables potrafił nauczyć wiele nawet starszych zawodników, co świadczyło o jego kunszcie - dodał Southgate, który w meczu z Niemcami zmarnował decydujący rzut karny.

I wydarzenia po tamtej historii najlepiej dowodzą tego, że Venables był nie tylko trenerem, ale przede wszystkim przyjacielem piłkarzy. Kiedy piłkarze na murawie przeżywali porażkę, Venables podbiegł do Southgate'a i zaczął go pocieszać. Po raptem kilkunastu sekundach na twarzy piłkarza pojawił się lekki uśmiech.

- Był nie tylko świetnym trenerem, ale też jeszcze lepszym człowiekiem. Każdy zawodnik czuł się u niego wyjątkowo. Dbał o nas, bronił nas, stworzył nam warunki, dzięki którym mogliśmy dać z siebie wszystko, co najlepsze - mówił Southgate.

Każdy, kto zagrał w zespole Venablesa, podkreślał jego charakter i sposób budowy atmosfery. Nie było możliwości, by ktoś zaatakował jego piłkarzy. Venables zawsze brał odpowiedzialność na siebie. Tak było m.in. tuż przed Euro 96, kiedy pijani reprezentanci Anglii wszczęli awanturę w klubie nocnym w Hongkongu. Dziennikarzy, którzy domagali się nawet wyrzucenia z kadry Paula Gascoine'a, Venables publicznie nazywał zdrajcami narodu.

Zresztą za Gascoinem, którego nazywał najlepszym piłkarzem na świecie, Venables skoczyłby w ogień. W lutym 1991 r., jeszcze jako trener Tottenhamu, wystawił napastnika w pierwszym składzie na mecz Pucharu Anglii, mimo że ten przez niemal całą noc poprzedzającą spotkanie grał w squasha w hotelowej siłowni. Paul Walsh, który towarzyszył Gascoine'owi, został wyrzucony z drużyny. Dlaczego tylko on?

- "Gazza" był wyjątkowy, pełny energii. Mógłby grać w squasha przez trzy noce, a i tak dałby nam jakość. Walsh umierał po jednej partii - tłumaczył Venables. I miał rację. Tottenham wygrał tamto spotkanie 2:1, a Gascoine strzelił oba gole.

W półfinale tych samych rozgrywek Venables wystawił Gascoine'a w pierwszym składzie na mecz z Arsenalem, mimo że był po kontuzji i lekarze zalecali, by napastnik zagrał maksymalnie 30 minut. - Po co mi on na ostatnie pół godziny, skoro możemy przegrywać 0:2? - pytał trener Tottenhamu. "Szybko ich załatwię" - miał rzucić Gascoine do Venablesa tuż przed spotkaniem.

Jeśli tak było, dotrzymał słowa. W piątej minucie napastnik strzelił gola, a pięć minut później asystował przy bramce Linekera. Gascoine zagrał godzinę, Tottenham wygrał 3:1, sięgając po trofeum i pokonując w finale Nottingham Forest.

Innowator, którego dziedzictwo zszargały biznesy

To był najlepszy moment trenerskiej kariery Venablesa. Po odejściu z angielskiej kadry objął reprezentację Australii, z którą był o krok od awansu na mistrzostwa świata w 1998 r. Później, bez sukcesów, Venables pracował jeszcze w Crystal Palace, Middlesbrough i Leeds United.

Wspominając piłkarza i trenera, który od lat zmagał się z chorobą Alzheimera, Anglicy pisali nie tylko o jego sportowej karierze. Venables był człowiekiem wielu pasji i futbol nigdy nie pochłaniał go w całości. To przez to i noce spędzone w klubach nie zrobił większej kariery piłkarskiej.

Venables uwielbiał piosenki Sinatry, które śpiewał w klubie nocnym w zachodnim Londynie, który potem kupił. Zapraszał do niego nie tylko przyjaciół, ale też dziennikarzy, a nawet piłkarzy. Jednym z nich był pomocnik Chelsea Dennis Wise, który ocierał się o reprezentację Anglii przed Euro 96. Mimo że Wise prywatnie przyjaźnił się z Venablesem i spędzał z nim wiele czasu, to powołania na turniej nie otrzymał.

Muzyka towarzyszyła mu przez całe życie. Jego rodzice, którzy byli śpiewakami, zachęcali go do zawodowej kariery. Chociaż Venables takiej nie zrobił, to po zakończeniu przygody z piłką, nie zapomniał o muzyce. W 2002 r. z zespołem "Rider" nagrał piosenkę na mundial pt. "England Crazy". Ta osiągnęła nawet 46. miejsce na brytyjskich listach przebojów. Do 23. pozycji doszedł cover piosenki Elvisa Presleya "If I Can Dream", ktory Venables nagrał osiem lat później.

Ale Venables lubił tylko futbol i muzykę. W latach 70. wraz z Gordonem Williamsem napisał pięć powieści kryminalnych, które tworzył pod pseudonimem "P.B. Yuill". W latach 1978-80 na ich podstawie powstał serial "Hazell". Na początku lat 90. wydał grę planszową "Terry Venables pokaże ci, jak zostać trenerem".

"Jego sportowe dziedzictwo zostało zszargane przez biznesy, które często były wątpliwej jakości. Ale jedno jest pewne: Venables był innowatorem, dzięki któremu angielski futbol ruszył z miejsca. Gdyby nie on jeszcze długo żylibyśmy historią i wspomnieniami w momencie, gdy cały świat nam uciekał" - podsumował dziennik "The Times".