Totalna klapa. Polski talent brutalnie zweryfikowany po transferze

Sebastian Kowalczyk przez lata mógł uchodzić za chlubę akademii Pogoni Szczecin. Wychowanek szybko przebił się do składu pierwszej drużyny i zaczął w niej odgrywać coraz ważniejszą rolę. Mimo dopiero 25 lat w ekstraklasie rozegrał aż 186 meczów, strzelił 19 goli i miał 21 asyst. Imponował też nienaganną techniką. Transfer wydawał się więc tylko kwestią czasu. Piłkarz doczekał się go w sierpniu tego roku. I niemal słuch po nim zaginął.

Polak sprowadzony na ziemię. Poza Szczecinem się nie odnalazł. Koszmarne liczby

Ofensywny pomocnik przeniósł się do amerykańskiego Houston Dynamo za 500 tys. euro. Wydawać by się mogło, że nie powinno to stanowić dla niego większego wyzwania. W MLS doskonale sprawdzili się już inni polscy piłkarze, jak Karol Świderski, Kamil Jóźwiak, Jarosław Niezgoda czy Kacper Przybyłko. Tymczasem na razie liga ta stanowi dla Kowalczyka za wysokie progi.

O ile w przypadku gry innych Polaków co rusz słyszymy dobre wieści zza Oceanu, o tyle na temat Kowalczyka praktycznie ich nie dostajemy. Bo i nie ma za bardzo się czym chwalić. W barwach nowego klubu rozegrał dotychczas zaledwie osiem meczów, choć od razu trzeba zaznaczyć, że żadnego w pełnym wymiarze czasowym. Zdarzyły mu się m.in. wejścia na jedną lub na dwie minuty. Jego bilans to zero bramek i tylko jedna asysta. Zanotował ją w zremisowanym 1:1 meczu z Montrealem.

Sebastian Kowalczyk nie gra od prawie dwóch miesięcy. Tylko zaczęły się play-offy...

Niepokojące jest również to, że sytuacja Polaka, zamiast się poprawiać, jedynie się pogarsza. Zaraz po przyjściu do klubu Kowalczyk jeszcze dostawał jakieś szanse. Teraz jednak wyraźnie odstawiono go na boczny tor. Ostatni raz wystąpił 8 października przeciwko Colorado Rapids (to właśnie wtedy wszedł na dwie minuty). Niedługo minie drugi miesiąc, odkąd nie pojawia się na murawie. A nie ma tu mowy żadnej kontuzji, bo Kowalczyk za każdym razem siada na ławce rezerwowych.

Jego Houston Dynamo właśnie rozgrywa najważniejszą część sezonu - play-offy. W nocy z niedzieli na poniedziałek pokonało Sporting Kansas City i awansowało do półfinału. Zmierzy się w nim z Los Angeles FC. To, że Polak został odstawiony akurat w tak kluczowym momencie, też o czymś świadczy.