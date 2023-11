Sensacyjny kandydat na nowego trenera Realu. Zwietrzyli okazję

Przedłużenie współpracy z Carlo Ancelottim wciąż jest jedną z opcji dla Realu Madryt, ale wciąż nie osiągnięto porozumienia. Rozważa się podjęcie rozmów z Xabim Alonso, który świetnie radzi sobie w Bayerze Leverkusen. Hiszpan jest jednak kuszony przez Bayern Monachium, który widzi w Alonso następcę Thomasa Tuchela po tym sezonie. Innym kandydatem, dość nieoczekiwanym, jest Lionel Scaloni, obecny selekcjoner reprezentacji Argentyny.

Sensacyjny kandydat na trenera Realu Madryt

Scaloni wygrał z Argentyną trzy puchary w zaledwie 1,5 roku. W 2021 r. triumfował z Copa America, rok później zwyciężył w Finalissimie (mecz między mistrzem Europy a mistrzem Ameryki Południowej), a w grudniu zeszłego roku zdobył mistrzostwo świata. Mimo takich sukcesów i dobrej gry reprezentacji Argentyny, która wygrała aż 48 z 66 meczów pod wodzą Scaloniego, trener nie ma spokoju. Wszystko przez konflikt z argentyńską federacją piłkarską (AFA).

Tuż po meczu z kwalifikacji do mistrzostw świata z Brazylią (1:0) Scaloni zaniepokoił argentyńskich kibiców wypowiedzią nt. swojej przyszłości z kadrą. - Argentyna potrzebuje trenera z niezbędną energią, który czuje się dobrze. Porozmawiam z zawodnikami i dyrektorami. Mam wiele rzeczy do przemyślenia w tym czasie. Ci zawodnicy wiele nam dali. Muszę się zastanowić, co chcę robić - powiedział.

Piłkarze później przyznali, że nie spodziewali się takiej wypowiedzi selekcjonera i nie rozmawiali z nim wcześniej o ewentualnym odejściu. - Nie powiedział nam nic o tym w szatni. Jesteśmy pewni i mamy nadzieję, że Scaloni będzie kontynuował pracę. Teraz będzie miał czas na przemyślenia, a my spróbujemy go przekonać – powiedział Cristian Romero, obrońca "Albicelestes".

Scaloni i jego sztab do dziś nie dostali premii za wygranie mundialu w Katarze. Trenerzy czują się niesprawiedliwie traktowani przez władze związku, które mają wciąż ich nazywać tymczasowymi.

Argentyńskie media podają, że na ten moment Scaloni nie chce odchodzić, ale wkrótce ma dojść do rozmów z najważniejszymi osobami w związku. Kluczowe będzie spotkanie selekcjonera z Claudio Tapią, prezesem AFA.

Kryzys w argentyńskiej federacji i sytuację kontraktową Scaloniego ma obserwować Real Madryt. Zdaniem argentyńskiego dziennikarza Fernando Czyza "Królewscy" mieli już kontaktować się z przedstawicielami trenera ws. ewentualnego zatrudnienia. Ale ta rozmowa miała charakter wstępny. Madrytczycy na razie badają sytuację, czy negocjacje i ewentualne nawiązanie współpracy będą możliwe. Czekają na rozwój sytuacji w AFA.

Lionel Scaloni ma ważny kontrakt z argentyńską federacją do końca 2026 r.