70 milionów funtów kosztował Chelsea transfer Mychajło Mudryka z Szachtara Donieck. Skrzydłowy podpisał z londyńczykami kontrakt do końca czerwca 2031 roku. Jego pobyt w klubie ze Stamford Bridge jest daleki od ideału. Od tamtej pory zawodnik łącznie rozegrał 29 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Reprezentant Ukrainy miał nadzieję, że jego fatalna sytuacja polepszy się wraz z przyjściem nowego menadżera, Mauricio Pochettino, ale rzeczywistość okazała się brutalna.

Zawód miłosny Mudryka. Dostał kosza od Rosjanki

Mudryk nie jest pierwszym wyborem argentyńskiego szkoleniowca. Przegrywa on rywalizację z m.in. Enzo Fernandezem, który wnosi dużo jakości do drużyny i usprawnia jej grę. W ostatnim czasie również nie najlepiej radzi sobie w życiu prywatnym. Ukrainiec myślał, że jego urok osobisty jest w stanie zdziałać cuda i próbował niedawno poderwać znaną rosyjską influencerkę, Violetę Graczewę, ale zrobił to w bardzo nietypowy sposób.

Piłkarz Chelsea najpierw polubił zdjęcie kobiety na Instagramie, a następnie pod jednym z postów zostawił wymowny komentarz. "Spotkajmy się na moście" - napisał 22-latek.

Na podbój miłosny piłkarza momentalnie zareagowała Violeta, która odrzuciła jego zaloty miłosne. Jeden z portali podsumował sytuację w następujących słowach: "Najwyraźniej Mudryk nie jest wystarczająco interesujący dla Violety, albo ona po prostu chce, żeby piłkarz Chelsea bardziej postarał się o jej względy" - czytamy na stronie.

Zachowanie Mudryka odbiło się szerokim echem w jego ojczyźnie. Na gracza Chelsea spadła fala krytyki. Media zauważają, że ta sytuacja może mieć dla niego przykre konsekwencje, gdy w przyszłym roku zostanie powołany do reprezentacji swojego kraju. - Teraz Mudryk może mieć problemy w reprezentacji, bo kibice na pewno go nie powitają. Takich posunięć nie można wybaczyć - czytamy.

Kolejny mecz reprezentacja Ukrainy rozegra 21 marca. Wtedy zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w barażu o awans na Euro 2024.

Po 13. kolejkach Chelsea zajmuje 10 miejsce z dorobkiem 16 punktów. W najbliższej kolejce ekipa ze Stamford Bridge zmierzy się przed własną publicznością z Brighton.