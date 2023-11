Bellingham dokonał niemożliwego. Przebił największe legendy Realu Madryt

Jude Bellingham strzelił gola w niedzielnym meczu Realu Madryt z Cadiz CF (3:0) i ma już 11 goli na koncie w La Lidze. Doliczając trafienia w Lidze Mistrzów, ma już 14 w tym sezonie.

Bellingham z najlepszym startem w historii Realu

Zdecydowanie Bellingham jest liderem "Królewskich" i to wokół niego Carlo Ancelotti powinien budować dziś skład. Potwierdza to chociażby klasyfikacja strzelców ligi hiszpańskiej, w której jest liderem i jedynym piłkarzem z dwucyfrową liczbą trafień. Dwa razy notował dublet.

Anglik 15 razy grał już w barwach Realu. Żaden inny piłkarz w historii madryckiego giganta nie miał lepszego, skuteczniejszego wejścia do drużyny.

Jak wyliczyli statystycy ESPN, Bellingham stał się najskuteczniejszym piłkarzem w historii Realu w ciągu pierwszych 15 spotkań. Angielski pomocnik jest samodzielnym liderem tej klasyfikacji. Pobił największe legendy Realu, takie jak Cristiano Ronaldo i Alfredo Di Stefano. Obaj mieli w analogicznym czasie po 13 goli.

Nie można wykluczyć, że Bellingham pobiłby szybciej ten rekord i wyśrubował lepszy wynik, gdyby nie kontuzja ramienia, która wykluczyła go z meczu z Valencią, ostatnim przed listopadowymi zgrupowaniami reprezentacji.

Następne okazje do zdobycia bramek Bellingham będzie miał już w środę. Real zagramy wtedy u siebie z Napoli w piątej kolejce fazy grupowej LM. Co prawda "Los Blancos" mają już pewny awans do fazy pucharowej rozgrywek, ale w starciu z mistrzem Włoch będą mogli przypieczętować pierwsze miejsce w grupie.

Jude Bellingham ma ważny kontrakt z Realem Madryt do końca czerwca 2029 r. Transfermarkt wycenia go na zawrotną kwotę 150 mln euro.