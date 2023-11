Szymański znów to zrobił! Polak jednym z bohaterów Fenerbahce [WIDEO]

Podczas listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski Sebastian Szymański wszedł na boisko w meczu z Czechami (1:1) na jedynie sześć minut. Nieobecność 24-latka w pierwszym składzie na ostatnie spotkanie eliminacji do mistrzostw Europy zdziwiła zarówno kibiców, jak i ekspertów i dziennikarzy. Szymański od początku sezonu jest w kapitalnej formie, co znów udowodnił w ostatnim ligowym starciu.

Kolejna asysta Sebastiana Szymańskiego w Super Lig. Fenerbahce na fotelu lidera

W niedzielę 26 listopada w 13. kolejce tureckiej ligi Fenerbahce zagrało u siebie z Fatih Karagumruk. Zespół gości nie był faworytem do zwycięstwa, jednak w 39. minucie po golu Cana Kelesa wyszedł na prowadzenie. Co prawda drużyna Szymańskiego stworzyła kilka sytuacji bramkowych, jednak w pierwszej połowie nie potrafiła oddać celnego strzału. Z tego powodu obie ekipy schodziły na przerwę przy stanie 1:0 dla Fatih Karagumruk.

W drugiej części gry piłkarze prowadzeni przez Ismaila Kartala wiedzieli, że muszą zacząć odrabiać straty. Ta sztuka udała się już w 48. minucie. Sędzia podyktował dla Fenerbahce rzut karny. Do piłki podszedł doświadczony Dusan Tadić, który pewnie wykorzystał "jedenastkę", doprowadzając do wyrównania. Zaledwie dziesięć minut później gospodarze poszli za ciosem i zdobyli bramkę na 2:1, której autorem również był były piłkarz Ajaksu Amsterdam.

Zawodnicy Fenerbahce odebrali piłkę w środkowej części boiska, po czym ruszyli z kontratakiem. W końcowej fazie akcji futbolówka trafiła pod nogi Sebastiana Szymańskiego, który idealnie wyłożył ją do Tadicia. Zadaniem Serba było jedynie skierować ją do pustej siatki. Tuż po zdobytej bramce Polak podszedł do trybuny kibiców gospodarzy, wspólnie ciesząc się z fanami swojego zespołu.

Na ten moment po 13 rozegranych spotkaniach w Super Lig Sebastian Szymański ma na koncie aż sześć bramek i cztery asysty. Dzięki temu piłkarz plasuje się na piątym miejscu w klasyfikacji strzelców. Biorąc pod uwagę wszystkie spotkania, 30-krotny reprezentant Polski strzelił dziewięć goli i zanotował osiem asyst. 24-latek występuje na pozycji numer "10" tuż za plecami Edina Dzeko, gdzie odnalazł się kapitalnie.

Niedzielna wygrana sprawiła, że obecnie Fenerbahce z 34 punktami na koncie jest liderem Super Lig. Po piętach drepcze im Galatasaray, które uzbierało tyle samo oczek i jest na drugim miejscu. Trzeci Besiktas do pierwszej pozycji traci już natomiast aż dziewięć punktów.