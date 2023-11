Legia ma się czego obawiać. Jej rywal w LKE w wielkiej formie. Uwaga na 19-latka [WIDEO]

Legii Warszawa pozostały już tylko dwa mecze do zakończenia rywalizacji w grupie Ligi Konferencji Europy. Na ten moment zajmuje pierwsze miejsce, ale wciąż nie jest pewna awansu. W czwartek 30 listopada zmierzy się na wyjeździe z Aston Villą, ale o awansie może przesądzić ostatni mecz z AZ Alkmaar, zaplanowany na 14 grudnia. Holendrzy udowodnili, że są w rewelacyjnej formie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live

Syn legendy błysnął w meczu AZ Alkmaar. Bomba w samo okienko

W niedzielę AZ Alkmaar podejmowało na własnym stadionie przedostatnie w tabeli Eredivisie FC Volendam. Piłkarze trenera Pascala Jensena od samego początku dominowali. Już w piątej minucie przeprowadzili rewelacyjną akcję. Sven Mijnans odegrał do Rubena van Bommela, a ten pokazał kawałek futbolowej magii. Efektownym zwodem minął jednego rywala, po czym złożył się do strzału z około 20 metrów. Syn słynnego Marka van Bommela huknął potężnie w samo okienko i w efektowny sposób otworzył wynik.

Jeszcze przed przerwą młody van Bommel mógł podwyższyć rezultat. Trafił nawet do siatki, ale sędzia dopatrzył się spalonego i po analizie VAR gola anulował. Kolejne bramki padły więc dopiero po przerwie. Już po trzech minutach od wznowienia AZ przeprowadziło rewelacyjną, składną akcję. Martins Indi sprytnym podaniem uruchomił na skrzydle Davida Wolfego, a ten niemal przyklejony do końcowej linii zmierzał w kierunku bramki. W końcu mocno odegrał do Vangelisa Pavlidisa, a Grek z bliskiej odległości wykończył akcję strzałem z pierwszej piłki.

Rywale Legii Warszawa wysoko wygrali w lidze. Wciąż mogą przeszkodzić w LKE

Minęło zaledwie 10 minut, a grupowi rywale Legii ustalili wynik na 3:0. Do siatki trafili po swoistym ping-pongu w polu karnym. Najpierw z rzutu wolnego uderzył Sugawara, ale piłkę wypiąstkował bramkarz. Próbował dobijać van Bommel, ale golkiper instynktownie rzucił się i zbił futbolówkę na słupek. Ta w końcu odbiła się pod nogi Martinsa Indiego, a ten z bliska strzelił w samo okienko.

Dzięki zwycięstwu AZ Alkmaar umocniło się na trzecim miejscu w lidze holenderskiej. Na konie ma 29 punktów po 12 kolejkach i do liderującego PSV traci 10 punktów. Z kolei strata do drugiego Feyenoordu to już tylko trzy punkty, a AZ rozegrało jeden mecz mniej. W najbliższy czwartek 30 listopada o godz. 18:45 Holendrzy podejmą u siebie Zrinjskiego Mostar. Obie ekipy w tabeli grupy E Ligi Konferencji mają po trzy punkty. Legia i Aston Villa mają ich po dziewięć.