Gwiazdor Legii chce Papszuna na trenera. "To byłaby bomba"

Choć Czesi wywalczyli bezpośredni awans na przyszłoroczne Euro, to ich selekcjoner Jaroslav Silhavy zdecydował podać się do dymisji. Federacja rozpoczęła poszukiwania następcy, który idealnie przygotowałby zespół na turniej. Według napastnika Legii Warszawa Tomasa Pekharta idealnym kandydatem na to stanowisko jest trener, który jeszcze kilka miesięcy temu pracował w ekstraklasie.

3 Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl