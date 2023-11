Burza w Niemczech wokół Naglesmanna. "Nie możemy go krytykować"

Na kilka miesięcy przed mistrzostwami Europy, którymi będą gospodarzem, Reprezentacja Niemiec znajduje się w fatalnej formie. We wrześniu doszło do zmiany selekcjonera - Hansiego Flicka zastąpił Julian Nagelsmann, lecz nie poprawiło to gry ani wyników "Die Mannschaft", która pod wodzą nowego szkoleniowca wygrała raptem jeden z czterech meczów. Miało to miejsce w debiucie Nagelsmanna w starciu z USA (3:1).

Joachim Löw bierze w obronę Nagelsmanna. "Nie możemy"

Listopadowe porażki z 2:3 z Turcją oraz 0:2 z Austrią, że u naszych zachodnich sąsiadów jest coraz mniej wiary, że w czterech meczach międzypaństwowych, które pozostały Nagelsmannowi do Euro uda się stworzyć drużynę, która godnie będzie reprezentować kraj gospodarza. - Kai Havertz na lewym wahadle. Julian Brandt na prawym wahadle. Jonathan Tah, który gra bardzo dobrze jako środkowy obrońca, przyklejony jest bliżej prawej strony. (...) Tych eksperymentów Nagelsmanna jest co niemiara. Chyba za dużo. Dochodzą takie głosy, że ten system to jest jedna wielka zagadka również dla piłkarzy. Założenia taktyczne, którymi Nagelsmann obarcza zawodników, są zbyt skomplikowane, a czasu na zgrupowaniach kadry jest niewiele, aby to wszystko wdrożyć - mówił na antenie Viaplay Tomasz Urban, ekspert od niemieckiej piłki.

Pod obronę aktualnego selekcjonera reprezentacji Niemiec w rozmowie z "Bildem" wziął Joachim Löw. - Musimy znaleźć nowe rozwiązania taktyczne i elementy w grze. Takie powinno być nasze podejście i wymagania wobec niemieckiego futbolu. Warto przemyśleć także kwestię indywidualnego szkolenia piłkarzy - powiedział były selekcjoner "Die Mannschaft". - I nie, to nie jest krytyka Juliana. To młody trener z dobrymi pomysłami i dużym doświadczeniem. Nie możemy go krytykować po czterech meczach. Jestem pewien, że znajdzie właściwe rozwiązania - podkreślił.

Joachim Löw pracował w reprezentacji Niemiec w latach 2006-2021. Poprowadził kadrę w 198 spotkaniach. Wcześniej był asystentem za kadencji Jurgena Klismanna.