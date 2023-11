Sceny w II lidze! Tak strzela 16-latek z Polski. Wow! [WIDEO]

Zagłębie II Lubin przed sezonem awansowało na szczebel centralny i na początku rozgrywek grało kapitalnie. Rezerwy ekstraklasowego klubu były nawet liderem II ligi, ale w ostatnich tygodniach nieco spuściły z tonu. Imponować może jednak gra młodych zawodników, którzy dopiero rozpoczynają karierę w piłce seniorskiej. W sobotę 25 listopada jeden z nich zdobył prawdopodobnie najpiękniejszego gola w życiu.

Gol z połowy boiska w II lidze polskiej. 16-latek zachwycił publiczność

W sobotę Zagłębie II Lubin zmierzyło się na wyjeździe z KKS-em Kalisz, czyli jednym z głównych faworytów do awansu do I ligi. Jednak to właśnie lubinianie szybko wyszli na prowadzenie i to w wielkim stylu. W 35. minucie gry do siatki trafił Cyprian Popielec.

16-latek pojawił się na placu gry sześć minut wcześniej, kiedy zmienił Patryka Kusztala. Pomocnik wyprowadzał akcję ofensywną zespołu, ale dojrzał, że zbyt daleko wysunięty jest bramkarz rywali. Popielec huknął dokładnie z linii wyznaczającej środek boiska i mocnym lobem lewą nogą był w stanie wykorzystać złą pozycję golkipera. Piłka wpadła do siatki i dała Zagłębiu prowadzenie 1:0 z faworyzowanym rywalem.

Dla Cypriana Popielca był to drugi gol w dziewiątym meczu w drugiej lidze. Niestety dla niego okazał się jedynie trafieniem honorowym. Chwilę później stan spotkania na 1:1 wyrównał Mateusz Żebrowski, a w drugiej połowie po bramce dla kaliszan dołożyli Nestor Gordillo i Hubert Sobol, a mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla gospodarzy.

KKS Kalisz dzięki wygranej jest wiceliderem tabeli II i do pierwszej Kotwicy Kołobrzeg traci trzy punkty. Może jednak stracić pozycję na rzecz Pogoni Siedlce, która w poniedziałek 27 listopada zmierzy się ze Stalą Stalowa Wola i ma tylko punkt mniej. Z kolei Zagłębie II Lubin zajmuje 10. lokatę w lidze z przewagą czterech punktów nad strefą spadkową.